El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Intendencia de Montevideo (IM) informaron que a partir de este viernes a las 7.00 habrá nuevos cortes y desvíos de tránsito debido a los trabajos de reparación del puente de los accesos a Montevideo –que fue impactado por un camión–, los cuales se extenderán hasta mediados de diciembre.

El arreglo del puente sobre la rambla Baltasar Brum y accesos a la ruta 1 incluye el reemplazo del antiguo tablero del puente y la elevación de la altura libre permitida a cinco metros, según informaron las autoridades la semana pasada.

La IM y el MTOP establecieron desvíos tanto para el ingreso como para la salida de la ciudad.

Desvíos a la salida de Montevideo

El desvío que regirá a partir del viernes será por la rambla Baltasar Brum, calle Convenio, Bulevar Artigas, ruta 1. También habrá un desvío alternativo en la rambla portuaria, giro a la derecha en calle 12 de Diciembre, giro a la izquierda en calle Uruguayana, “para retomar los accesos en sentido saliente en la esquina de Uruguayana y Bulevar Artigas, donde el semáforo permite el giro a la izquierda”, indican.

Para implementar estas alternativas, el MTOP construyó una rampa provisoria de acceso desde la calle Convenio, que permitirá “atravesar la calzada del acceso, cruzar el cantero central y retomar girando a la izquierda por la senda saliente de los accesos a Montevideo (Bulevar Artigas), sentido hacia el oeste”. Además, realizó un corte del cantero central de accesos.

Por su parte, la IM instaló un semáforo provisorio en la intersección de la nueva apertura “para regular los tránsitos concurrentes provenientes del desvío”, flechó la calle Convenio –y prohibición de estacionar y detenerse en ambas aceras– y fijó la prohibición de estacionar sobre la acera suroeste de Uruguayana entre las calles Hermanos Gil y Convenio de lunes a viernes de 7.00 a 20.00.

La comuna “dispondrá de personal inspectivo para asegurar el respeto de las nuevas señalizaciones sobre la calle Convenio, así como en el cruce semaforizado de 12 de Diciembre y Uruguayana, de manera de favorecer la fluidez y ordenar la circulación”, informaron.

Desvíos al ingreso de Montevideo

En cuanto al ingreso a Montevideo desde el oeste, este se mantendrá por la rambla Baltasar Brum y calle General Pacheco –bajo el viaducto– para ingresar a la ciudad hacia el norte y hacia el sur.

Una alternativa es tomar el viaducto portuario e ingresar por Julio Herrera y Obes, para lo cual se “mejoró la coordinación de los semáforos de Julio Herrera y Obes y La Paz, y Julio Herrera y Obes y Galicia, con el fin de dar fluidez a la circulación del tránsito que proviene de la rambla e ingresa la ciudad”.

Para quienes provienen desde el norte por la ruta 5, las autoridades sugieren ingresar por Millán o Luis Batlle Berres, y para quienes lleguen desde el oeste por la ruta 1 por Carlos María Ramírez, en La Teja.