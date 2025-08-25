La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) publicó un informe sobre siniestralidad en el marco del operativo “Disfrutá y divertite” de la Noche de la Nostalgia. Junto a Unasev, participaron la Dirección Nacional de Policía Caminera, las direcciones departamentales de Tránsito, las jefaturas de Policía departamentales, el Ministerio de Salud Pública y las direcciones departamentales de Salud.

Los datos, que son preliminares, fueron recabados entre el domingo 24 de agosto a las 19.00 y este lunes 25 a las 8.00, ya que el operativo continuará la tarde. Según el informe, en ese período de tiempo se registraron 22 siniestros de tránsito en todo el país; 17 de ellos resultaron con lesionados leves, cinco con lesionados graves y ninguno de ellos tuvo consecuencias fatales.

Se realizaron 15.467 espirometrías en todo el país y 326 resultaron positivas, lo que representa el 2,1% del total analizado. Asimismo, de los 369 controles de cannabis que se hicieron, 28 tuvieron resultado positivo.

De acuerdo con Unasev, el despliegue permitió, a su vez, la detención de 20 personas por causas como desacato, conducción en estado de ebriedad, adulteración de documentos, violencia doméstica y hurto.

Se incautaron 178 vehículos; 112 eran motos, 60 autos y camionetas y seis eran de otras categorías.

Según informó el organismo, el operativo continuará este lunes en todo el país, y participarán más de 2.000 efectivos y 600 vehículos.