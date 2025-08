Finalmente, como estaba previsto, este martes los senadores blancos y colorados presentaron formalmente el pedido de interpelación al titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, en la sesión de la cámara alta. En el pedido se explicó que, en el marco de lo establecido en el artículo 119 de la Constitución de la República, se llama a Fratti para que “informe acerca de la oportunidad, conveniencia, planificación, desarrollo productivo y legalidad de la compra” de diversos padrones rurales de la quinta sección catastral de Florida (la estancia María Dolores), dispuesta por el Instituto Nacional de Colonización (INC). Como ya se había anunciado, el miembro interpelante será el senador blanco Sebastián Da Silva, que se embanderó en contra de la compra desde que se conoció la noticia. En la sesión de este martes, para fundamentar la moción, Da Silva resaltó que será la primera vez que se haga uso de la interpelación en esta legislatura, e insistió que será específicamente por la compra de la estancia María Dolores, y por eso fueron “absolutamente precisos” en enmarcar “cada uno de los padrones”.

“A nuestro entender, el pueblo uruguayo merece saber la bondad, la legitimidad, el desarrollo productivo y la planificación de una inversión de estas características [32,5 millones de dólares], y en ese sentido es que agradecemos mucho a los integrantes del Partido Nacional y del Partido Colorado por haber acompañado esta moción. Reitero: no es una interpelación para hablar de colonización sino para hablar de la inversión más grande que está por hacer el gobierno del presidente Yamandú Orsi”, sostuvo.

La moción fue aprobada con 12 votos en 29, todos de la oposición (el artículo 119 de la carta magna establece que para llamar a un ministro a una cámara se precisa un tercio de votos del total de sus componentes).

Da Silva versus Caggiani

Luego de la votación, en rueda de prensa, Da Silva dijo que “no siempre se da que la primera interpelación al gobierno” sea sobre un tema “tan pero tan campero”, y adelantó que tratará de demostrar que “eso que dijo el ministro Fratti, que María Dolores había sido la mejor compra del INC”, a su entender, es “un enorme elefante blanco, indivisible, poco rentable, que solo va a tener un impacto en el 1% de la remisión de leche y en un 5% de los productores lecheros”. “Y que va a ser un barril sin fondo, no se sabe cuánto se va a gastar. Sabemos lo que vale el campo, pero no sabemos lo que va arriba, no sabemos dónde va, cuándo van a empezar y cuándo van a llegar los colonos. Y es buena hora para que el ministro tenga que hacerse cargo de una muy mala decisión del gobierno, que le va a costar muchísimo dinero al pueblo uruguayo. Y todos sabemos que la plata que se gasta mal es plata que no llega a otro lado”, finalizó.

Por su parte, el senador Daniel Caggiani, coordinador de la bancada de la cámara alta del Frente Amplio (FA), dijo en rueda de prensa que el motivo de la interpelación es “un poco inentendible”, y subrayó que la compra tiene como objetivo que esos campos se dediquen a la actividad lechera, para “colonos y colonas que están hace mucho tiempo esperando el acceso a determinadas tierras, en este caso, muy buenas, en Florida”. Y para que se pueda, “sobre todo, mejorar la cuenca lechera, que es algo que las propias gremiales del campo han planteado como una necesidad imperiosa, poder acceder a tierras”.

Caggiani también dijo que la moción de interpelación es “un poco rara” porque no hubo “ilegalidad” en la compra y “se cumplieron todos los procedimientos correspondientes”. “Además, también es una interpelación un poco precoz, porque hace cuatro meses que asumimos el gobierno, y la primera interpelación que hicimos nosotros en el período anterior fue recién en mayo del segundo año”, señaló, en referencia a la interpelación a la entonces ministra de Economía Azucena Arbeleche, de mayo de 2021. Ahora resta que se defina la fecha en la que tendrá lugar. Fuentes parlamentarias del FA señalaron a la diaria que aún no se definió.