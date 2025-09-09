El intendente de Montevideo, Mario Bergara, participó este martes en la entrega de viviendas a familias del asentamiento Servando Gómez, por intermedio del Plan Nacional de Relocalizaciones y del convenio entre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Intendencia de Montevideo (IM).

En una rueda de prensa, el intendente habló sobre las tareas de limpieza que se están haciendo en el marco del plan de limpieza y gestión de residuos que las autoridades de la comuna presentaron a principios de agosto en la Junta Departamental.

Bergara aseguró que los ciudadanos de Montevideo ya puede percibir “algunas cosas”, como que el equipo de Desarrollo Ambiental y Limpieza y Gestión de Residuos de la IM “está recorriendo todos los barrios, charlando con vecinos y vecinas, y ya se está empezando a percibir una labor que rápidamente va a ser de clara mejora en materia de la limpieza”.

Señaló que con base en datos preliminares sobre la cantidad de contenedores vaciados desde que asumió la nueva gestión, hubo “un aumento sensible con respecto a los años anteriores”, lo cual “es el puntapié inicial”. “Se han superado los 4.000 diarios, en promedio, en los dos últimos meses, que es una cifra, reitero, sensiblemente superior a las cifras históricas”, remarcó.

Unos días después de que se presentara el plan de limpieza, la alcaldesa del municipio E, Mercedes Ruiz, dijo a la radio Monte Carlo que “se está notando” cambios en la gestión de los residuos. “Algún hurgador siempre hay que tira para afuera, pero sí se ha notado un cambio, la verdad que no puedo negarlo: está más limpio”, resaltó.

Por otro lado, Bergara se refirió al transporte y adelantó que en los próximos días la IM anunciará un paquete de medidas vinculadas con este tema y el tránsito. De todas formas, destacó que “el centro de las tareas de movilidad está focalizado en el proyecto de movilidad metropolitana” y que se está “en proceso de definición de qué proyectos llevar adelante, junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia de Canelones”.