El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dijo que el gobierno está analizando cuáles son las condiciones que permitirían traer refugiados de la Franja de Gaza a Uruguay. El canciller aseguró que “hay una larga lista de familiares que están en Gaza y que están pidiendo desesperadamente salir”, y que, para ello, han remitido solicitudes a diversas embajadas, incluida la de Uruguay.

“Nosotros estamos estudiando con mucha atención”, sostuvo Lubetkin en una rueda de prensa consignada por Subrayado. Señaló que la situación exige ser responsable: “Primero hay que ver cómo se pueden dar procesos de llegada, pero todo esto tiene que ser financiado, planificado y garantizado”, e incluso se necesitaría la autorización de Israel para salir. En ese sentido, apuntó que la posibilidad de traer a refugiados gazatíes es “demasiado importante en un marco de gran desesperación por el drama que en este momento hay en Gaza”.

“Estamos trabajando para ver cuáles son las reales condiciones, no para prometer lo que no se va a cumplir. Porque si nosotros prometemos algo, es porque tenemos que cumplirlo. Hay una realidad objetiva y estamos trabajando para entender cuán real puede ser todo eso”, afirmó el canciller.

Lubetkin resaltó que se deben analizar “con seriedad” las posibles solicitudes que haya recibido la embajada uruguaya. Señaló que no se quiere que suceda “lo que pasó en otras oportunidades” y que usen a Uruguay “de pista para salir hacia otra dirección”. “Si este país es un país acogedor, responsable y humano, afronta con responsabilidad algo, tiene que cumplirlo y tiene que cumplirlo en serio”, aseveró.

En junio, el canciller había anunciado la intención de traer a jóvenes palestinos de Cisjordania para capacitarlos en agricultura; asimismo, el gobierno había anunciado la posibilidad de enviar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.