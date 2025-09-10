El presidente de la República, Yamandú Orsi, visitó este miércoles la Expo Prado. Junto con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el mandatario mantuvo un almuerzo con los principales dirigentes de la Asociación Rural del Uruguay (ARU).

Al término del encuentro, Orsi comentó brevemente en rueda de prensa que la gremial empresarial planteó “muchos temas”, pero el asunto central fue el proyecto de ley de presupuesto quinquenal, actualmente a estudio en la Cámara de Diputados.

El presidente indicó que hay algunos artículos del proyecto presupuestal que involucran al sector agropecuario. Por ejemplo, el artículo 248, que declara de “interés nacional” la promoción, la difusión y el estímulo al desarrollo de las actividades agropecuarias en campo natural y, en ese marco, le encomienda al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca la elaboración de un Plan de Observatorio de Campo Natural.

“También se habló de los mercados y de las posibilidades y los nuevos vínculos o las señales que estamos recibiendo, por ejemplo, de los países del Golfo, y de cómo está el concierto internacional que, para el sector agroexportador, es tan importante”, agregó.

Consultado sobre el asunto de la competitividad del sector agropecuario, el presidente aseguró que “no fue un tema que estuviera sobre la mesa”. El asunto de la competitividad, sostuvo, “te lo plantean dos por tres, pero hoy hay un buen clima de precios y yo creo que eso influye también, pero es un tema que en otras oportunidades sí lo hemos hablado con la ARU”. Según Orsi, el reclamo de la gremial empresarial sobre el tipo de cambio tampoco formó parte de la conversación en el almuerzo de este miércoles.

El presidente dijo que el aspecto principal de la reunión fue “este vínculo permanente, que ellos ven como positivo”. “Nos hemos reunido varias veces con la ARU y tenemos varios teléfonos abiertos. Yo creo que eso es lo primero que te reconocen y te piden a la vez”, resaltó.

Por otra parte, consultado sobre las recientes muertes de los dos niños de 2 y 6 años en Soriano, Orsi dijo que “es horrible lo que pasó” y no hay “nada para agregar”. “Yo traté siempre de no agregar mucho, porque creo que la sociedad toda ya lo pudo entender y, a su vez, todos nos horrorizamos de la misma forma”, expresó.

El presidente remarcó que este martes hubo una primera reunión de la mesa de trabajo sobre violencia de género que se conformó tras el caso de violencia vicaria, y agregó que mantuvo una reunión con representantes de Unicef, quienes “están dispuestos a jugar fuerte en eso”, lo cual “no es un dato menor”. “Vamos a tener que seguir trabajando, porque tenemos varias aristas que tenemos que abordar”, afirmó.