A comienzos de este año, diez personas fueron asesinadas en ocho días. La situación de los homicidios será uno de los temas que se abordarán en la convocatoria a la Comisión Permanente del ministro del Interior, Carlos Negro, el 28 de enero. La citación se votó a mediados de diciembre a propuesta del diputado nacionalista Pablo Abdala, que quiere consultarle a Negro sobre el proceso de elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública y sobre las cifras de delitos.

“Estamos ya habituados a concurrir al Parlamento, habituados en el buen sentido. Realmente nos causa una buena sensación que se nos quiera escuchar por parte del cuerpo legislativo, porque es la oportunidad que tenemos también para explicar las políticas”, dijo el ministro este jueves en rueda de prensa, y valoró positivamente el “diálogo con la bancada de los diferentes partidos para lograr concretar lo que nosotros hemos establecido como una política de Estado”.

Sobre la situación de los homicidios, Negro dijo que ya estaban preocupados por el tema antes de asumir y lo siguen estando. “Seguimos preocupados, obviamente, porque si bien hemos notado una baja en el número, sabemos que la preocupación ciudadana y la del ministerio se mantiene intacta porque no es lo que nosotros aspiramos a obtener, sino que los resultados tienen que ser bastante más importantes que los que se han conseguido hasta ahora”, consideró el ministro. Agregó que también les preocupa la cantidad de municiones y de armas que circulan, “que muchas veces también es lo que posibilita los homicidios, incluso de personas que nada tienen que ver con el conflicto que genera ese homicidio en particular”.

Operativo por personas en situación de calle

Por otra parte, Negro informó que se lanzó un operativo junto con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para que “nuestra población, los vecinos de la ciudad, realmente perciban la preocupación que nos genera la situación de la gente en calle”. El jerarca dijo que desde el Ministerio del Interior se busca “apoyar” al Mides para, “por un lado, asistir a las personas que están viviendo una situación dramática, pero también apoyar a los vecinos, que puedan disfrutar de los espacios públicos, que también nos pertenecen a todos”.

Concretamente, se está trasladando a las personas en situación de calle en aplicación de la ley de faltas, fundamentalmente en algunos barrios como Cordón, Centro y Ciudad Vieja; no necesariamente de forma compulsiva, aunque también de esa manera si es necesario, según señaló el ministro.