Por medio de un comunicado, el Ministerio del Interior informó que el titular de la cartera, Carlos Negro, protagonizó, en la tarde del jueves, un siniestro de tránsito contra una motocicleta en el barrio Cerrito de la Victoria, mientras circulaba en su vehículo particular.

Según la pericia de la Jefatura de Policía de Montevideo y la Dirección Nacional de Policía Científica, Negro circulaba con la libreta vencida y se le aplicó la multa correspondiente. En tanto, la espirometría dio negativo.

Asimismo, se dio a conocer que el motociclista, de 25 años, circulaba sin casco y también con la libreta vencida. El joven fue asistido en el lugar y trasladado a un centro de salud; el ministro se encuentra en buen estado de salud y sin lesiones.

La infracción por no tener la libreta actualmente es de seis unidades reajustables (aproximadamente 10.466 pesos).

El motociclista continúa internado y se le diagnosticó luxación de rodilla y cadera. El caso está en manos de Fiscalía.

Repercusión en las filas de la oposición

El diputado del Partido Colorado Felipe Schipani pidió la renuncia del jerarca y comparó el hecho con el caso de la exministra de Vivienda Cecilia Cairo. “El ministro del Interior chocó y tenía la libreta vencida. Quien debe hacer cumplir la ley, fiscalizar y velar por las normas de tránsito es el primero en incumplirlas. Es idéntica la situación a la de la exministra Cairo. El Ministro debe renunciar”, posteó en X.

En la misma línea, la senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi dijo en X que si “es cierto” que el ministro circulaba con la libreta vencida, “en un país serio amerita renuncia inmediata”. En ese sentido, su correligionario Rodrigo Blás expresó en su cuenta de X: “Hablame de seguridad. Inexcusable. Si el ministro no cumple la ley no puede ser quien vigila su cumplimiento. Futuro NEGRO”.

Por otro lado, el senador nacionalista Sebastián da Silva también se refirió a lo sucedido y dijo que un ministro del Interior “debe andar con custodia y chofer”. “Si fuera como la manada de izquierda, me indignaría”, escribió en su cuenta de X y apuntó contra el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Marcelo Metediera, y “sus secuaces”. “He sido centro de no sé cuántas estupideces, hasta por Metediera y sus secuaces, que en este caso van a estar en el más profundo silencio. Pero somos distintos a los zurdos. En las mejores familias pasan este tipo de cosas. Yo, por las dudas, voy a ver cuándo vence la mía. Que se recupere el gurí”, finalizó.

En diálogo con el semanario Búsqueda, el diputado del PN y exsubsecretario del Interior Pablo Abdala tampoco pidió la renuncia, pero sí consideró que el ministro “tendría que dar explicaciones y pedir una disculpa pública”, ya que “es el jerarca de unidades policiales que fiscalizan esto”.

El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, como Da Silva, dijo que lo que le sucedió a Negro, al tener la libreta vencida, “le puede pasar a cualquiera”, y señaló que “al ministro hay que juzgarlo por su gestión”.

No obstante, también apuntó contra Metediera: “Acá hay que hablar de la soberbia de Metediera de los últimos días con actitudes antidemocráticas, utilizando el poder estatal para perseguir legisladores al estilo chavista”, dijo en referencia al anuncio del jerarca de analizar si a Da Silva se le puede “tipificar algún delito” por llamar a no pagar multas de tránsito. “Veremos qué actitud toma ahora con un compañero de gobierno”, concluyó en su cuenta de X.