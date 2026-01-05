El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anunció este lunes, a través de un comunicado, que instalará cinco nuevos dispositivos de control de velocidad en rutas nacionales, que comenzarán a fiscalizar el 1º de febrero; el ministerio indicó que “previo a esa fecha se volverá a informar”.

Los nuevos radares se situarán en los siguientes puntos: - Ruta 1 – Empalme con camino Basilio Muñoz, kilómetro 20: intersección a nivel con flujos vehiculares convergentes y elevada circulación peatonal en Santiago Vázquez. En este tramo se ajustará la velocidad máxima de circulación a 75 kilómetros por hora

Ruta 9 – Acceso oeste a la ciudad de Rocha, kilómetro 205.380: tramo suburbano que cuenta con ciclovía adyacente a la calzada y circulación frecuente de usuarios vulnerables. En este tramo la velocidad máxima de circulación se mantiene en 60 kilómetros por hora

Ruta 26 – Acceso oeste a la ciudad de Río Branco, kilómetro 85: se trata de una curva con visibilidad reducida y elevada concentración de siniestros de tránsito. En este tramo se acondicionará la velocidad máxima de circulación a 45 kilómetros por hora

Ruta 5 – Con camino la Redención, kilómetro 13.400: hasta el momento se encuentra fiscalizando allí un radar móvil del Ministerio del Interior. En este tramo la velocidad máxima de circulación permanece en 75 kilómetros por hora

Ruta 5 – Con camino Fauquet, kilómetro 17.680: hasta el momento se encuentra fiscalizando allí un radar móvil del Ministerio del Interior. En este tramo la velocidad máxima de circulación permanece en 75 kilómetros por hora

El MTOP manifestó que en los tramos en ruta 5, los dispositivos “han contribuido a reducir la siniestralidad”. En lo que respecta a los casos de ruta 1 y ruta 9, “las columnas y gabinetes ya fueron instalados y se encuentran en proceso de señalización”, sostuvo la secretaría de Estado.

La cartera señaló que la colocación de radares tiene “el objetivo de reforzar la seguridad vial y reducir los siniestros de tránsito en lugares donde se registra alta siniestralidad”.