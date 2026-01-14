Centro de Manhattan (c) y los distritos de Brooklyn (abajo), de la ciudad de Nueva York, y Jersey City (arriba), el 11 de enero.

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que suspenderá la emisión de visas de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, entre los que está incluido Uruguay, a partir del próximo 21 de enero. La medida es por tiempo indefinido y “se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no extraerán riqueza del pueblo estadounidense”, informó el gobierno encabezado por Donald Trump.

“Estamos trabajando para asegurarnos de que la generosidad del pueblo estadounidense ya no sea abusada”, afirmó en X el Departamento de Estado de ese país, que recientemente dispuso la revocación de 100.000 visas a “personas que tuvieron encuentros con la Policía estadounidense por actividades delictivas”.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos permite denegar las visas a personas que podrían representar una “carga pública” para el país. Bajo ese argumento, en noviembre del año pasado, el gobierno de Trump instruyó a sus consulados y embajadas a tener en cuenta determinadas condiciones de salud, como obesidad, enfermedades cardiovasculares, cáncer o diabetes, como posibles motivos para negar la visa.

“El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para considerar no aptos a los posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y se aprovecharían de la generosidad del pueblo estadounidense”, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott, en un comunicado consignado por la cadena estadounidense Fox News, que informó en primera instancia de la medida.

La lista de 75 estados incluye sólo tres países de América del Sur: Brasil, Uruguay y Colombia. En la nómina hay 14 países de América Central y el Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

Las visas de inmigrantes son solicitadas por ciudadanos extranjeros que desean vivir y trabajar de forma permanente en Estados Unidos. Para acceder a ellas, por lo general, los solicitantes deben ser patrocinados por un ciudadano estadounidense, por un residente legal permanente o por un futuro empleador.

Según informó Subrayado, el presidente de la República, Yamandú Orsi, recibirá este jueves a las 10.00 en la residencia de Suárez y Reyes al actual embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi. La reunión fue solicitada por Rinaldi.