Cuando asumió la titularidad del Ministerio de Turismo (Mintur), en marzo del año pasado, Pablo Menoni sostuvo que el sector turístico “podría llegar a ser quien le dé al país esos puntos de crecimiento que estamos esperando” y que “la economía necesita como base para el resto de las políticas económicas de distribución y crecimiento con equidad”.

Este martes, con los números correspondientes a 2025 completamente cerrados, el ministro afirmó en X que “el turismo vuelve a demostrar su impacto real en el desarrollo del país”, y enumeró: un incremento de 16% en materia de ingresos por divisas, con un acumulado de 2.040 millones de dólares; un nivel de actividad que involucra a 104.000 empresas, en su mayoría (97%) pymes; y un 26% de empleo en jóvenes menores de 29 años, “justo donde Uruguay enfrenta más desempleo”.

De acuerdo a los datos divulgados este martes por el Mintur, el año pasado 3.604.488 personas visitaron Uruguay, lo cual supone un aumento de un 8% en comparación a 2024. A su vez, tal como destacó Menoni, estos visitantes generaron un total de 2.040 millones de dólares en ingresos por divisas; en tal sentido, la cartera informó que “el gasto turístico total creció un 16,6% en relación con 2024”.

Por otra parte, el gasto promedio por persona aumentó en 2025 un 8,1% en comparación al año anterior, lo cual conlleva “una mejora en el nivel de consumo de los visitantes”, según señaló el Mintur.

En el análisis por nacionalidad, quienes más desembolsaron fueron los paraguayos, con un promedio de gasto por persona de 1.163 dólares. En segundo lugar se ubicaron los europeos, con una media de 836 dólares, seguidos por los norteamericanos, con un promedio de 799 dólares. En cuarto y quinto lugar se situaron los chilenos y los brasileños, quienes gastaron en sus estadías en el país 760 y 731 dólares, respectivamente. Ya en el sexto puesto, los argentinos registraron un gasto promedio por persona de 516 dólares. Los visitantes uruguayos, en tanto, gastaron el año pasado promedialmente 353 dólares.

En cuanto al número total de visitantes, una vez más, los argentinos lideraron el turismo receptivo en Uruguay: fueron 2.403.720 personas con nacionalidad argentina las que visitaron el país en el transcurso del año pasado. Al igual que en los últimos años, Brasil fue el segundo país, con 489.677 visitantes, y Europa se ubicó en el tercer puesto, con 199.038 visitantes. En 2025 también ingresaron a Uruguay 130.782 norteamericanos, 88.109 chilenos, 80.370 paraguayos y 42.498 colombianos.

Conforme a la información proporcionada por el Mintur, los lugares más visitados del territorio nacional fueron Montevideo, Punta del Este, Colonia, las termas de litoral, la Costa de Oro, las playas de Rocha y Piriápolis, en ese orden.

Según la cartera, los resultados obtenidos durante 2025, que son compartidos con la anterior administración –ya que en el verano pasado todavía estaba a cargo del ministerio el colorado Eduardo Sanguinetti–, “confirman una evolución favorable del sector turístico, consolidando su importancia como motor de desarrollo económico y generador de divisas”.

La comparación con los últimos años y las perspectivas para este año

En retrospectiva, en base a los datos sobre turismo receptivo del Observatorio de Turismo Inteligente del Mintur, en 2025 ingresaron 262.658 personas más que en 2024. No es, sin embargo, la cifra más alta de los últimos años. En 2023, por ejemplo, luego de la emergencia sanitaria, visitaron el país un total de 3.835.041 personas. A nivel de ingresos por divisas, en cambio, el año pasado sí fue el año de mayor gasto total de los visitantes de los últimos siete años.

Para este año, el Mintur ha estimado que visitarán el país entre 3,3 y 3,5 millones de turistas. “Estamos esperando una temporada tan buena o incluso mejor que la del año pasado”, afirmó días atrás Menoni.

El ministro señaló que durante la actual gestión hubo un aumento en la promoción turística de Uruguay “al sur de Brasil, incluyendo San Pablo”, en vista de que se trata de una región que cuenta con un mercado de más de 50 millones de habitantes. También se prevé ampliar la captación de visitantes en las ciudades argentinas de Rosario y Córdoba.

Por otro lado, Menoni recordó que a los turistas no residentes les corresponde la devolución total del impuesto al valor agregado (IVA) en servicios de alojamiento, gastronomía y alquiler de vehículos sin chofer, entre otros beneficios.