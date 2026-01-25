“Buenos días a la mayoría del Partido Nacional” (PN), empezó diciendo el senador Sebastián Da Silva, este domingo al mediodía en el Country Club de Atlántida (Canelones), donde Alianza País, sector que nuclea a varios grupos blancos, realizó un encuentro de dirigentes y militantes, un día después de que el Herrerismo hiciera lo propio en La Paloma (Rocha). Da Silva, con tono enfervorizado, dijo que los allí presentes son “los protagonistas del cambio que se viene”, y subrayó que en este evento no hicieron lo mismo del año pasado, que se flagelaron por la derrota en el balotaje de 2024, y “eso marca una sola cosa”, que están mirando, “sí y solo sí, para adelante”. “El PN está parado frente al peor Frente Amplio [FA], pronto para seguir dando la batalla cultural”, sostuvo.

El senador subrayó que no deben “hablar del gobierno” sino que a este gobierno lo combaten “todos los días”, y esa es “la nueva forma de hacer política”. “No hablemos más de este FA, solitos están hablando ellos; hasta la murgas se ríen de los desconocidos diputados y senadores no formados que son la mayoría del gobierno”, señaló.

Da Silva subrayó que no están esperando “un mensaje del más allá” para que les diga el rumbo del PN, sino que lo marcan “con las diferencias naturales” que tienen. “Pero sabiendo una sola cosa: si nos unía querernos personalmente, también nos une el orgullo de que en este movimiento puede haber mucha cosa pero no hay una gota de tibieza. Vamos de frente, firmes, y no aflojamos”, destacó.

Por su parte, el senador Sergio Botana se refirió más puntualmente a la coyuntura económica. Aseguró que en el gobierno de Luis Lacalle Pou “ninguna tarifa, en ningún año, de ningún organismo, subió lo mismo que la inflación, siempre menos que la inflación del año anterior y de la proyectada”, pero “estos ya se despacharon con una brutal suba de tarifas”. También criticó el cambio para calcular la base de prestaciones y contribuciones, que fija el límite inferior del IRPF, y sostuvo que ligarlo al índice de precios del consumo (IPC) “no tiene nada que ver”. “Salvo la mala intención de incorporar a 8.000 nuevos trabajadores a ese impuesto y de afectar a 130.000 trabajadores que van a tener que pagar más. Y todavía tienen a algún colega economista, lambeta, que les dice que está bien subir por IPC. Si es salario, el índice es el índice medio de salarios. ¿Qué otro justificativo tiene si no es justamente ajustar las cuestiones salariales?”, preguntó.

Por último, pensando en la elección de 2029, Botana dijo que “el futuro está facilísimo de adivinar”, y auguró que el próximo presidente de la República será Luis Lacalle Pou, porque “no hay manera de que pierda la elección”. “Entonces, tenemos dos responsabilidades: Mantener este grupo, que ha tenido la sabiduría de interpretar debidamente al país, asumiendo las responsabilidades por el partido todo y por la coalición toda; y empezar a prepararnos para aquello que decía Wilson [Ferreira Aldunate], ganar y que valga la pena”, finalizó.

García: “Al FA se le gana en coalición”

“A nosotros, que somos un partido que tiene más años de oposición que de gobierno, no nos van a enseñar cómo se hace la oposición, porque muchas veces desde los gobiernos nos llamaron, cuando las papas quemaban, para salvar al país, y nos siguen llamando”, dijo el senador Javier García, líder de Alianza País, al cerrar el evento. Advirtió que está empezando a escucharse un relato que dice “está bueno juntarse y hablar, a ver si llegamos al consenso”, pero sostuvo que “las democracias son plurales”, y sus integrantes son diferentes, de lo contrario, “no hay democracia y no hay pluralidad”. “Y no hay que tenerle miedo a las diferencias. Nosotros tenemos una responsabilidad. Si no representamos a los que nos votaron, ¿quién va a representar a los que nos votaron?”, preguntó.

García subrayó que en la próxima elección van a ganar, si “entre todos” construyen “la esperanza de 2029-2030”, y sostuvo que no van a ganar por las cosas que dijeron en la contienda electoral de 2019. “Hay que construir un nuevo paradigma, porque no es justo con el PN y tampoco con Luis. No es justo para el PN creer que el PN es una unipersonal. Y tampoco es justo con Luis cargarle la mochila de que todos dependemos de él. Todos dependemos de todo. Luis es el líder del PN, y nosotros somos quienes vamos, entre todos, a lograr la libertad responsable de 2030. Porque se vota por esperanza, no por añoranza”, agregó.

García señaló que no deben esperar a que venga alguien y les diga lo que hay que hacer, y tampoco pueden decir después que no se les da la posibilidad de participar, cuando se los convoca, en el marco de los 190 años del PN, que se cumplen en este 2026. “Hay que mover al PN, en ideas, militancia y reflexión”, sostuvo.

Más adelante, García le envió un mensaje al presidente Yamandú Orsi: “Asuma el gobierno, empiece a gobernar. Con enorme respeto, va un año [del gobierno del FA], y un liderazgo no se construye atacando a la oposición; no hay liderazgos que se construyan por la negativa, vaya si lo sabemos nosotros. Tiene que asumir la responsabilidad. Esto no se arregla llamando a retiros espirituales todos los meses, que por la seguridad social o por la seguridad pública recorren el país. Ateneos, seminarios, talleres... Pónganle el nombre que quieran, pero no queda nada. Al gobierno se lo elige para que ejecute, para que agarre su programa y lo lleve adelante”, subrayó. Agregó que en 2025 “lo único que quedó claro es que en campaña mintieron”, porque Orsi, como candidato a presidente, “miró a las cámaras” de televisión y dijo “no vamos a aumentar impuestos”.

Por último, García dijo que para 2026 tienen algunos debates que llevar adelante, como el referido al formato de la Coalición Republicana. Sostuvo que afuera del lugar del evento “hay cientos de miles de uruguayos” que votaron al PN, al Partido Colorado, al Partido Independiente, a Cabildo Abierto y al partido del exdiputado Eduardo Lust, el Constitucional Ambientalista, “que quieren la Coalición Republicana”. “Nosotros tenemos que tener claro que al FA se le gana en coalición”, finalizó.