Luego de conocerse la aprobación del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur por la mayoría de los países del bloque europeo y con la confirmación de la firma para el 17 de enero en Asunción, hubo repercusiones entre distintos actores en la esfera política, sindical y empresarial.

En diálogo con la diaria, el diputado del Frente Amplio (FA) Carlos Varela dijo que “es una noticia alentadora porque culmina un proceso larguísimo de negociaciones”; además, “demuestra que Uruguay tiene una política de Estado en materia de relaciones exteriores, más allá de los guiones de cada gobierno y de los matices de cada gobierno”, y se visualiza una consolidación del Mercosur en cuanto a negociaciones.

Varela declaró que el acuerdo “abre una enorme oportunidad para Uruguay, genera expectativas desde el punto de vista comercial” y con respecto a que aumente “la posibilidad de trabajo de calidad y bien remunerado”, punto que calificó como “lo más importante”. “Las esperanzas están bien consolidadas para un futuro mejor”, expresó.

Sin embargo, el legislador apuntó que “ahora se abre una etapa de incertidumbre, porque este es un primer paso que debe ser consolidado por el Parlamento Europeo”. “Tiene que haber determinadas mayorías, que aparentemente se lograrían, pero sabemos que hasta que no se concretan las votaciones en los parlamentos, la expectativa queda vigente”, señaló.

Varela descartó que haya dificultad en relación con la ratificación en los parlamentos de los países miembros del Mercosur: “Hay una buena expectativa incluso para Uruguay, porque esta es una negociación que atravesó los principales partidos en el gobierno”.

Por su parte, el frenteamplista Daniel Caggiani, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara alta, asoció la confirmación del acuerdo con el eslogan de la campaña electoral del FA, “la revolución de las cosas simples”. “La UE es el segundo socio comercial en materia de bienes del Mercosur y el primero en materia de inversiones”, destacó en su cuenta de X.

Caggiani calificó el acuerdo como un “gran logro que este gobierno concreta en materia de inserción comercial internacional y que es fruto del esfuerzo de varias administraciones que marcan una política de Estado en este tema”. “Ahora hay que seguir desarrollando oportunidades para mejorar el trabajo de las uruguayas y los uruguayos y transformar el Uruguay”, agregó.

El diputado frenteamplista Víctor Aldaya escribió en X: “En un contexto convulsionado, donde el diálogo y la integración regional son permanentemente cuestionados por algunos, tras 25 años de negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea surge una noticia alentadora para la economía de nuestro país y de toda la región”.

La oposición manifestó conformidad y reivindicó el rol del anterior gobierno

Desde filas de la oposición, el senador blanco Sebastián da Silva recordó el compromiso del Partido Nacional (PN) para que Uruguay fuera el primero en “dar los votos para la ratificación del acuerdo”. “Uruguay adelante”, expresó en su cuenta de X.

A su vez, citó el posteo de Caggiani para responderle: “Esto no es la revolución de las cosas simples. Esto es política de Estado de 25 años de lucha”.

Por su parte, el diputado del PN Juan Martín Rodríguez compartió en X la publicación del legislador Aldaya y escribió: “No tengas dudas, diputado, es una gran noticia para la región y en especial para nuestro país. Reafirmamos el compromiso asumido tiempo atrás: ser el primer Parlamento de Mercosur que ratifique el tratado, una vez que llegue a nosotros”.

El colorado Nicolás Albertoni, quien se desempeñó como vicecanciller entre 2022 y 2025, señaló en X que la concreción de la firma del acuerdo “aportará mucho al desarrollo de ambas regiones” y agregó: “Se me vienen a la mente muchos hitos y esfuerzos en estos últimos años junto a Omar Paganini [excanciller], durante la presidencia de Luis Lacalle Pou, para llegar a esta meta”.

José Olivera, del PIT-CNT: el acuerdo “se negoció en secreto, sin ningún tipo de participación social”

El secretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, José Olivera, expresó en diálogo con la radio Monte Carlo que “no hay un acuerdo UE-Mercosur, lo que hay es un tratado de libre comercio de la UE con los países individuales del bloque Mercosur”.

Olivera dijo que el acuerdo “se negoció en secreto, sin ningún tipo de participación social”, sin generar espacios para conocer los componentes de la negociación, y denunció que no hay estudios del impacto que tendría este acuerdo.

El dirigente expresó su “preocupación” por cómo se va a tratar el acuerdo y por el alcance que tendrá en la creación de nuevos puestos de trabajo. Además, hizo hincapié en la “incertidumbre” que generan “los cambios que se están produciendo a nivel global, en el marco de una guerra arancelaria”.

José Olivera. (archivo, octubre de 2025) Foto: Rodrigo Viera Amaral

Por su parte, Margarita Varela, de la Unión de Exportadores, dijo a Subrayado que la UE significa “un socio muy relevante”, ya que es “el tercer destino de exportación de bienes” y “el principal inversor en Uruguay”. Es una noticia “positiva y esperada”, detalló.

“El hecho de tener un acuerdo nos da un marco de estabilidad”, señaló, y agregó que esto permitirá “profundizar en ese relacionamiento”. A su vez, manifestó que el acuerdo “establece reducciones arancelarias, por lo que los productos que ya exportamos van a entrar en mejores condiciones y se podrá abrir la posibilidad a otros productos que no forman parte de la canasta básica de Uruguay”.