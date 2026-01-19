La semana pasada, de improviso, Estados Unidos comunicó que suspenderá la emisión de visas de inmigración -no de turismo- para un conjunto de 75 países, entre los que se encuentra Uruguay, a partir del miércoles 21 de enero. El Departamento de Estado del gobierno estadounidense informó que la medida “se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no extraerán riqueza del pueblo estadounidense”.

Consultado al respecto, este lunes en entrevista con radio Sarandí, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dijo que hasta ahora el gobierno uruguayo no ha recibido “ninguna comunicación formal” sobre la medida. De todos modos, en base a “comunicaciones de medios” y mensajes del Departamento de Estado”, el canciller dijo que el término preciso es “pausa”, que “no es lo mismo que congelamiento ni ninguna otra categoría”.

“La explicación no la tenemos. Nos parece absurdo simplemente que se tome esa medida con nosotros, pero, más que eso, yo creo que hay que escuchar al embajador de Estados Unidos en Uruguay”, señaló Lubetkin.

Al día siguiente del anuncio, el pasado jueves, el presidente de la República, Yamandú Orsi, mantuvo una reunión en la residencia de Suárez y Reyes con el embajador estadounidense en Uruguay, Louis Rinaldi. En el encuentro también participó la vicencanciller, Valeria Csukasi, y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, entre otros jerarcas del Poder Ejecutivo.

Al término del encuentro, Rinaldi aseguró que no hubo una razón política en la inclusión de Uruguay en el listado de 75 países y afirmó que se está “trabajando muy fuerte” en torno al tema. “Ya mandamos muchos mensajes a Estados Unidos, a la Casa Blanca, para aclarar cuál es el sistema”, expresó.

Asimismo, Lubetkin descartó en la entrevista de este lunes que la inclusión de Uruguay en la nómina de países a los que Estados Unidos suspenderá la emisión de visas de inmigración esté vinculada al comunicado conjunto que firmó Uruguay con Brasil, Chile, Colombia, México y España sobre el reciente ataque militar del gobierno estadounidense en territorio venezolano.

En ese sentido, el ministro apuntó que “quien lanzó esa hipótesis se olvidó” de que no todos los países que firmaron la declaración “fueron incorporados en la lista de los 75”. En efecto, en la lista no figuran ni Chile ni México ni España, aunque sí están incluidos Brasil y Colombia.

Lubetkin sostuvo que “un buen lector puede entender perfectamente la actitud del gobierno uruguayo” con respecto a la situación en Venezuela. El canciller dijo que en los comunicados que ha emitido y suscrito Uruguay al respecto se marca “su desagrado” con los “mecanismos de acción internacional y militar”, por un lado; y por otro, “tampoco tuvimos ninguna dificultad en señalar que nosotros no reconocíamos el resultado electoral, y por lo tanto, quien sustituyó al presidente no reconocido [por Nicolás Maduro] tampoco la podíamos reconocer [por Delcy Rodríguez]”, apuntó.

En términos generales, Lubetkin sostuvo que la política exterior de Uruguay no se puede “paralizar pensando en el escenario A, B o C”, en referencia a eventuales represalias. La postura internacional del país “tiene que aplicarse en función de las tradiciones de dignidad, de defensa, de soberanía, de orgullo”, afirmó.