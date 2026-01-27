Este lunes, el Ministerio de Interior (MI) presentó el informe preliminar de las estadísticas criminales de 2025, que registró una baja general de los delitos de 4,7% en comparación con 2024, y este miércoles el titular de esa cartera, Carlos Negro, comparecerá ante la Comisión Permanente del Parlamento. El motivo de la comparecencia, según consta en la citación parlamentaria, es “brindar información sobre el estado de la seguridad pública, la evolución de los indicadores de criminalidad referidos a los principales delitos, el proceso ya en fase terminal para la elaboración de un plan de seguridad y eventuales iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo en materia de política criminal”.

El diputado blanco Pablo Abdala, que encabezará la sesión por parte de la oposición, señaló que los números presentados “son un dato útil y un insumo que ayuda al análisis de la situación”, pero, en todo caso, lo que los números señalan es que “el escenario tiene una relativa estabilidad, no hay mayores variaciones”. Además, subrayó que son números preliminares, por lo tanto, “los 369 homicidios, con toda seguridad no va a ser el número definitivo, porque siempre se agregan casos nuevos de homicidios que ya ocurrieron en el ejercicio que terminó, pero que se tipifican como homicidios con posterioridad”. Entonces, para el diputado, deben ser “muy cautos a la hora de hacer las valoraciones”.

Sobre las rapiñas, Abdala dijo que “claramente hay una baja”, y es “la confirmación de una tendencia que viene desde 2020, cuando se produjo el quiebre en los delitos contra la propiedad, rapiñas y hurtos”; sin embargo, sostuvo que el descenso de las rapiñas de 10,5% con respecto a 2024 muestra que “parece haber un enlentecimiento en la caída, porque las rapiñas venían cayendo a 20% por año”. “Lo cual parece bastante lógico, porque llega un punto en el que se supone que los datos se ‘mesetean’”, explicó. Agregó que el aumento de los abigeatos (11,9%) “es preocupante”, ya que en la administración anterior, del presidente Luis Lacalle Pou, habían “logrado bajarlos a menos de la mitad”.

Abdala señaló que, “más allá de que la estadística dé un delito más, un delito menos, es incuestionable que hay un proceso incremental de la violencia en la sociedad, y ahí es donde empiezan las diferencias con el gobierno”, y dijo que es lo que van a discutir el miércoles con Negro. “Le vamos a reclamar que no hay plan de seguridad ni un rumbo claro. El ministro está intentando hacer equilibrio todos los días”, sostuvo.

El diputado apuntó que los números presentados por el MI no le cambian ni un ápice lo que planteará el miércoles en la Comisión Permanente: “Más bien confirman nuestras preocupaciones y una realidad que todos conocemos, gobierno y oposición”. Por último, Abdala dijo que el accidente de tránsito que protagonizó Negro y “los efectos políticos que eso tiene” van a ser parte del llamado, porque “es inevitable que lo sean”.

Dijo que el tema no es si Negro “tiene que renunciar o no, porque ese es el final de la discusión”. “Si bien le puede pasar a cualquier persona honesta, nadie está libre, cuando le pasa a un ministro afecta a la autoridad. Nosotros no estamos pidiendo la renuncia, salvo algunas manifestaciones particulares, muy legítimas. A mí me preocupa el silencio del ministro. En algún momento tiene que hablar, y entiendo que debería darle una disculpa a la población”, finalizó.

“Me llama poderosamente la atención que hayan bajado los delitos cuando la sensación que tiene toda la ciudadanía es totalmente la contraria”, dijo a la diaria el diputado colorado Conrado Rodríguez. Sostuvo que “los delitos se han disparado y la sensación de inseguridad es mayor”, y señaló que, “obviamente, siempre hay un porcentaje” de delitos que no se denuncia, y “generalmente es un porcentaje alto, por lo engorroso de hacer una denuncia”. “Eso está siempre dentro del margen de lo que ocurre, pero me llama poderosamente la atención. Hay un incremento de la inseguridad, eso lo notan todos los ciudadanos”, insistió.

En cuanto al accidente, Rodríguez dijo que “es una exageración pedir la renuncia por tener la libreta vencida y no haber detenido totalmente su vehículo en un [cartel de] Pare”. “Obviamente, es una violación a una norma de tránsito y amerita sanciones administrativas, y si no hay una denuncia por parte de quien recibió lesiones, y no tiene consecuencias penales… Si existieran, es otra cosa. Yo creo que hay razones de sobra para pedirle la renuncia, pero por su mal desempeño y también por haber asumido hace casi un año y no haber mostrado el tan mentado plan de seguridad que quieren desarrollar. Al ministro ya se le acabó hace rato su carta de crédito, ante la oposición y la sociedad”, finalizó.

Diputado Preve: “Mucha cautela” y “la preocupación se mantiene”

Por otro lado, el diputado del Frente Amplio Federico Preve, integrante de la Comisión Permanente, dijo a la diaria que, conocidas las cifras de los delitos, se debe tener “mucha cautela” y que lo novedoso “es que no han aumentado los delitos, que están en una fase de estabilización e incluso algunos han descendido”. Pero acotó que “la preocupación se mantiene”. Dijo que el MI viene haciendo “un trabajo importante”, que tuvo como resultado, por ejemplo, la incautación de droga “a niveles históricos”, y “se privó de libertad a dos narcos bastante importantes”.

“Pero la situación de violencia en la sociedad, la resolución de conflictos por medio de la violencia y no del diálogo, y un montón de cosas que tienen que ver con la seguridad que no necesariamente son un abordaje exclusivo del MI, obviamente que preocupan. También preocupa el aumento de la violencia basada en género. En ese contexto, estas cifras, que hablan de un descenso leve en los delitos más severos, nunca conforman, pero por lo menos no hay un deterioro, y eso es importante”, señaló.

El diputado del oficialismo sostuvo que “lo que menos hay que hacer es ser exitista y triunfalista”, por eso deben tomarlo “con seriedad, como se está tomando desde hace un año, y seguir trabajando”. Al respecto, destacó que en el presupuesto quinquenal se integraron “cosas importantes”, como “más policías en el Instituto Nacional de Rehabilitación” y “un programa de profesionalización de la Policía”. También destacó el plan de seguridad, “que fue discutido durante varios meses”.

Preve subrayó que “para la izquierda es muy importante no sólo atacar todos estos problemas, sino también las causas de la fractura social, la segmentación social y territorial, y un montón de aspectos que son más de mediano aliento”. “Pero, evidentemente, en lo duro de las cifras de seguridad pública tenemos una situación de parcial satisfacción, vinculada a la seriedad con la que se viene trabajando”, insistió.

En cuanto a la comparecencia de Negro, Preve recordó que la convocatoria justamente tiene relación con las cifras de delitos, y dijo que seguramente se hable “de las causas del delito y la percepción de inseguridad”. Agregó que “hay una alta percepción de inseguridad y una estabilización en los indicadores, por lo tanto, hay que analizar un poco eso también, la subjetividad versus la objetividad, en qué tienen un punto de contacto y en qué se distancian”.

Por último, en cuanto a que Abdala adelantó que pondrá sobre la mesa el accidente de Negro, Preve dijo que está fuera de tema y que el ministro “no tendría por qué contestar”. Agregó que fue una situación que sucedió, “tristemente”, y “no tenía la libreta al día, la tiene que actualizar”. “Hay que ver el tono con el que se plantea, pero no está dentro de la convocatoria. En todo caso, perfectamente se le puede preguntar mano a mano, o públicamente en otra circunstancia, y no en esta convocatoria”, finalizó.