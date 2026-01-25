El directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) informó este domingo que tres adolescentes se fugaron en la tarde del sábado, sobre las 20.00, del centro Espacio de Tratamiento Transitorio Integral, ubicado en Bulevar Artigas y General Flores.

En un comunicado, las autoridades señalaron que la fuga se dio cuando funcionarios del instituto estaban interviniendo “ante una agresión de alto riesgo contra uno de los adolescentes, priorizando de forma inmediata la protección de su vida e integridad física”; es en ese contexto que los adolescentes “se valieron de la situación para darse a la fuga”.

El Inisa indicó que se activaron los protocolos correspondientes, se dio aviso a las autoridades competentes y se están coordinando acciones con el Ministerio del Interior.

A su vez, el directorio concurrió al centro y dispuso la realización de las investigaciones correspondientes para “esclarecer las circunstancias del hecho y adoptar las medidas que resulten pertinentes”.

El caso está a cargo de la Fiscalía de Adolescentes de tercer turno, que determinó que se realice “acta a funcionarios del Inisa, relevamiento de cámaras, librar requisitoria de los fugados y derivar a investigaciones a efectos de la captura de los mismos”, según informó Montevideo Portal.