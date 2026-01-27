El Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio recibió en los últimos días una nueva denuncia contra el director general de Presidencia de la República, Diego Pastorín. En diciembre de 2025, el director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), Daniel Mordecki, tras dejar su cargo, denunció a Pastorín ante el TCP por “prepotencia, avasallamiento, arbitrariedad y faltas a la ética”.

Mordecki sostiene en la denuncia que Pastorín “oficiaba de nexo político entre Agesic y Presidencia”, y que en ese marco cometió “decenas, tal vez cientos de actos y decisiones que constituyen una práctica política reñida con la ética y los principios de nuestro Frente Amplio”.

En entrevista con la diaria en diciembre, Mordecki dijo que el “punto de inflexión” en el vínculo con Pastorín fue cuando este empezó a “contratar gente para que sean mis asesores, unilateralmente, sin consultarme”. “O sea, me comunicaba que había contratado personas que iban a ser mis asesores porque él creía que era bueno que yo tuviera esos asesores, independientemente de que yo los conociera o no. No corresponde de ninguna manera”, sostuvo Mordecki en aquella oportunidad.

Según supo la diaria por fuentes del Frente Amplio, tras la presentación del escrito de Mordecki llegó una nueva denuncia al TCP, en este caso de un frenteamplista que ocupó un cargo a nivel de mandos medios durante el gobierno de José Mujica, y que no es una figura pública. Los hechos relatados en la denuncia refieren a presuntos “malos tratos” por parte de Pastorín y habrían sucedido en 2012 y 2013.

El director general de Presidencia es la figura de máxima jerarquía en el organismo luego del presidente de la República, el secretario y el prosecretario de Presidencia. Pastorín ocupó ese cargo entre 2010 y 2020, y volvió a ejercerlo a partir de marzo de 2025.

Tras el receso veraniego, el TCP volverá a reunirse el martes 3 de febrero para comenzar a tratar los asuntos pendientes, entre otros, estas denuncias, informaron las fuentes consultadas.