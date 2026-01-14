António Guterres y Mario Lubetkin durante la sesión en la que Uruguay asumió la presidencia del G77. Foto: Evan Schneider, UN Photo

En representación del Estado uruguayo, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, asumió este miércoles en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, la presidencia pro tempore del Grupo de los 77 (G77), que nuclea a 134 países en desarrollo, más China, que no es un miembro pleno.

El G77, que fue creado en 1964 –justamente por un total de 77 países en una primera instancia–, tiene como objetivo proporcionar “los medios para que los países del Sur articulen y promuevan sus intereses económicos colectivos, fortalezcan su capacidad de negociación conjunta en todas las principales cuestiones económicas internacionales dentro del sistema de las Naciones Unidas y fomenten la cooperación Sur-Sur para el desarrollo”.

La presidencia del grupo rota regionalmente; Uruguay la recibió este miércoles por parte de Irak, y se trata de la primera vez que Uruguay asume la conducción del G77. “Estamos seguros de que ustedes [Uruguay] guiarán al grupo con sabiduría y sensatez y con el fuerte espíritu de consenso para conseguir nuestros objetivos comunes”, afirmó Lukman Al-Faily, embajador y representante permanente de Irak ante la ONU, en el traspaso de la presidencia.

En entrevista con la diaria en diciembre, Lubetkin mencionó a la titularidad del G77 como un ejemplo de los esfuerzos del gobierno uruguayo por reforzar el multilateralismo. Además, en vista de que este año la ONU elegirá a su nuevo secretario general, el canciller expresó que “teniendo la presidencia del G77 y teniendo la presidencia de los países Celac [que Uruguay también asumirá en marzo], quizás podamos dar una buena mano”.

Será una presidencia “comprometida con fortalecer la cohesión interna” del G77

“Esta responsabilidad la asumimos con orgullo y con humildad en un momento crítico para las Naciones Unidas y para el orden internacional basado en reglas, marcado por desafíos globales crecientes que requieren [una] mayor cooperación colectiva para alcanzar objetivos comunes ante un derecho internacional cada vez más afectado”, afirmó Lubetkin este miércoles en la sede de la ONU.

El ministro destacó el papel de Uruguay como “promotor de la paz” y “facilitador honesto entre las naciones” en un contexto signado por los “niveles más altos de conflictividad entre los Estados desde la Segunda Guerra Mundial”. “Uruguay se destaca en el sistema de Naciones Unidas por su contribución a la paz”, resaltó.

Lubetkin dijo que la presidencia uruguaya seguirá las prioridades acordadas por el G77 para el 2026 y estará “orientada a garantizar continuidad, coherencia y seguimiento efectivo” del programa de trabajo. “Nuestra agenda reflejará las prioridades de todos los Estados miembros y buscará fortalecer la voz de los países en desarrollo en la escena internacional”, afirmó. El enfoque, añadió, “será el de una presidencia facilitadora, comprometida con fortalecer la cohesión interna del grupo y con asegurar que la voz del Sur global continúe siendo coordinada, constructiva y relevante en el sistema multilateral”.

En ese marco, el canciller mencionó algunos de los ejes prioritarios para Uruguay, como la reducción de las brechas entre países desarrollados y en desarrollo, el fortalecimiento de la representación de los países en desarrollo en la gobernanza de las instituciones financieras internacionales y bancos multilaterales y la promoción de una “gobernanza global responsable de la tecnología”, que ayude a “garantizar que los países en desarrollo puedan beneficiarse plenamente del progreso”.

Al mismo tiempo, Lubetkin dijo que la presidencia uruguaya “impulsará una agenda de desarrollo sostenible, centrada en la implementación efectiva, integrada y equilibrada de la agenda 2030, reconociendo el carácter independiente de sus dimensiones económicas, sociales y ambientales”.

Lubetkin agregó que, en el marco del proceso de reforma del sistema de las Naciones Unidas, se “promoverá una participación activa y coordinada del Grupo de los 77” sobre aquellos puntos en los que haya una posición común. “El enfoque de la presidencia procurará contribuir a una reforma equilibrada que fortalezca la capacidad operativa del sistema ONU, salvaguarde su carácter intergubernamental y mantenga un desarrollo sostenible como eje central de la acción de las Naciones Unidas”, afirmó.

No obstante, el ministro resaltó “la necesidad urgente de revitalizar las Naciones Unidas como el foro central para abordar los desafíos globales”. “La incapacidad del sistema internacional para responder eficazmente a las amenazas transnacionales ha dado lugar a enfoques fragmentados en los que los países más vulnerables han soportado los mayores costos”, señaló.