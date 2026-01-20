El domingo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe en las regiones de Ñuble, Biobío y Araucanía, a raíz de los incendios forestales que se desataron el sábado en el país chileno, y que tuvieron como resultado el fallecimiento de 20 personas.

Desde Araucanía, en una conferencia de prensa en la tarde de este martes, Boric agradeció la solidaridad internacional en el despliegue de recursos para apagar los incendios forestales. “Contamos con nuevos suministros del combate al fuego facilitados por la embajada de Estados Unidos en Chile; esta semana llegan desde México 145 combatientes para enfrentar el fuego; entre 30 y 40 bomberos de Uruguay; 11 especialistas en manejo y control de incendios desde Portugal; y estamos coordinando el próximo arribo de 100 brigadistas desde Brasil y nueve brigadas movilizadas con camionetas desde Paraguay”, anunció el mandatario.

En línea con el anuncio de Boric, el presidente de la República, Yamandú Orsi, informó este martes en rueda de prensa que el gobierno uruguayo recibió una solicitud de apoyo por parte del gobierno chileno que decidieron contestar. “En principio serían 40 efectivos de bomberos. La selección [será] por temas de salud o estado físico, múltiples variables”.

Orsi dijo que los efectivos partirán el jueves hacia las regiones afectadas en el avión Hércules de la Fuerza Aérea, con equipamiento, y, según señaló el presidente, se trata de una semana de trabajo. “Esto no es la primera vez que ocurre. Ya Uruguay envió efectivos de Bomberos a la misma nación en otras circunstancias o en circunstancias parecidas, donde la experiencia de trabajo fue muy ardua, pero, así como es ardua, también es enriquecedora para lo que es el trabajo de esta gente que es profesional del fuego”, apuntó. En 2024, tras incendios en Valparaíso, Uruguay envió ayuda humanitaria que incluía sábanas, almohadas, kits de limpieza personal y para el hogar y toallas.

Consultado sobre si Uruguay podría donar un helicóptero para asistir a los chilenos, Orsi dijo que “en realidad no está pensado eso” ya que “es al revés”, y que Uruguay “está por recibir alguna donación de helicópteros para el Sistema [Nacional] de Emergencia”, pero que esto será anunciado “cuando se concrete”.

“Acá lo que nos piden es un apoyo humano, ¿por qué? Porque hay zonas donde no entrás con máquina, se entra a pie y se trabaja ahí a pie, y el trabajo individual de gente entendida para ellos es fundamental”, indicó.

Sobre si habló con su par chileno, Orsi dijo que no, y que la ayuda se gestionó a través de las cancillerías. “Preferimos hacerlo rápido así, y después hablaremos con ellos para ver cómo sigue la cosa, que por lo que tengo entendido es complicado”, afirmó. En ese sentido, dijo que “por ahora” la tanda de bomberos que sale este jueves será la única y que para el 31 de enero “estarían acá de nuevo”.

Por otro lado, el presidente fue consultado acerca de si hay algún uruguayo en las regiones con incendios, pero dijo que “hasta ahora” no ha habido “ninguna noticia” sobre eso, y que tampoco hicieron la consulta, a diferencia de lo que sucedió con el accidente ferroviario en España de estos días, en el que sí consultaron. “En esto de los incendios no nos ha llegado, no sé si en algún momento llegará alguna noticia de estas; hasta ayer eran 20 los fallecidos y hay un pueblito que desapareció”, concluyó.