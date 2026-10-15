Alejandro Sánchez sobre inversión de empresa española: no vamos a ser “un monocultivo de data centers”

El secretario de Presidencia señaló que se trata de “un muy buen mensaje a nivel internacional” y que es “una gran apuesta para generar un ecosistema digital”

Tras el anuncio realizado este miércoles por el Poder Ejecutivo sobre la inversión millonaria de la empresa española en Uruguay, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, señaló este jueves, en una entrevista con la diaria Radio, que los 5.700 millones de dólares anunciados representan a nivel nacional “un gran indicador de confianza, firmeza y garantías para futuras inversiones”.

Consultado sobre su rol en la concreción de la inversión, Sánchez expresó que se trató de “un trabajo conjunto del gobierno” y señaló como hito inicial del acuerdo la visita de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, a las instalaciones de la empresa en España.

El proyecto de la empresa estará en régimen de zona franca y prevé la construcción de dos data centers y un parque fotovoltaico. Sánchez indicó que “tiene una primera fase en este quinquenio y una segunda fase que estará cargo de la siguiente administración, independientemente de quién sea”. Expresó que se trata de un proyecto importante para “el desarrollo y la previsibilidad económica de las actividades existentes”.

En la misma línea, dijo que “se trata de un acuerdo de preinversión donde la empresa toma la decisión de hacer la inversión más grande del país”. Apuntó que el acuerdo ubica a Uruguay “en el lugar en el que quiere estar”, en tanto “al inicio del gobierno entendimos que en el negocio de los data centers Uruguay estaba en condiciones de ser una plataforma”. Señaló que “a nivel nacional se cuenta con la infraestructura necesaria y con una matriz energética lo suficientemente robusta”.

Según el secretario de Presidencia, Uruguay cuenta con “una enorme conectividad” de la mano de Antel, “que ha creado infraestructura y talento para la economía digital”. Consideró que estas condiciones son esenciales y oportunas “para un momento muy bueno de la industria de los data centers en el mundo”. En ese sentido, dijo que la inversión anunciada “está dentro de la hoja de ruta trazada por el gobierno para captar este tipo de inversiones”.

El proyecto prevé una primera fase de 200 megavatios de capacidad en el data center con la posibilidad de ampliarse a 300 megavatios en el segundo quinquenio. Estos estarán vinculados a almacenamiento y no a inteligencia artificial. En ese sentido, el mandatario indicó que “se trata de una señal fuerte que una empresa como Solaria haya decidido confiar en Uruguay para invertir”, y sostuvo que “nos pone en el mapa del mundo”, en tanto “se trata de un modelo de negocio que se nutre de un ecosistema que posibilita que otros socios comerciales inviertan a nivel nacional”.

Sobre los 1.500 puestos de trabajo anunciados con la instalación del proyecto, Sánchez añadió que “Solaria genera un conjunto de acciones, los data centers y el parque fotovoltaico, por lo que hay que tener en cuenta el empleo permanente de eventuales infraestructuras”.

Por otro lado, respondió sobre cuestiones vinculadas a las exoneraciones que recibirá la empresa en régimen de zona franca y a los predios que serán utilizados para la instalación del parque fotovoltaico. Sobre lo primero, señaló que, “al radicarse en régimen de zona franca, no tributará impuesto al patrimonio, impuesto a la renta ni impuesto al IVA de las importaciones”.

En la misma línea, argumentó que “tiene sentido que sea zona franca porque el modelo de negocio de la empresa es para vender servicios al exterior”, y “lo que busca el régimen de zona franca es radicar inversiones que por su actividad vendan servicios o bienes afuera”.

Respecto a los terrenos en los que se instalaría el parque fotovoltaico, dijo que en Florida ya existen algunos terrenos que UTE consideró utilizar en su momento para la construcción de un parque de las mismas características, por lo que “dependerá del contrato que establezca UTE con la empresa”. En cuanto a los departamentos de Canelones y San José, donde también está previsto que la empresa esté situada, señaló que no está previsto que se utilicen tierras públicas, por lo que “son predios que ellos adquirirán en el mercado”.

Sánchez reparó en la escala de la capacidad de los data centers y, en ese sentido, consideró que “en Estados Unidos ya hay cinco estados que tienen moratorias para que no se construyan más data centers”, y sostuvo que Uruguay recién está empezando en este proceso a una escala menor. Indicó “hay que ver la cola en la que está Uruguay; nosotros estamos iniciando en este proceso y tenemos suficiente espacio para hacerlo”.

El mandatario indicó que “es importante recordar la escala” y que “no seremos un monocultivo de data centers”. Con respecto al impacto que el proyecto podría tener a nivel del medioambiente y el uso del agua, explicó que “Solaria tiene dos alternativas para enfriar sus sistemas, y está definido que hará uso de un circuito cerrado de stock de agua”, y que “solo utilizaría eso”. En ese sentido, expresó que la empresa “deberá presentar todo lo que sea pertinente para su aprobación ambiental”.

Consultado sobre un posible encarecimiento de las tarifas eléctricas de UTE para la población en la medida en que UTE negocie venderle energía a un precio más bajo a Solaria, el mandatario indicó que no sucederá en tanto “los estudios preliminares indican que UTE gana en el precio al que le va a vender la energía”, y aclaró que “no es un precio que deje a UTE en números rojos”.

En relación con los próximos pasos del proyecto, Sánchez explicó que “habrá una etapa de evaluaciones ambientales en 2027, con una posible ejecución de la inversión en 2028-2029, y seguramente entre en funcionamiento en 2030”.

HIF Global

Consultado sobre el estado de la negociación con la empresa chilena HIF Global que instalaría una planta de combustibles sintéticos en el departamento de Paysandú, Sánchez sostuvo que “se está negociando y tiene desafíos distintos a los de Solaria”. El mandatario indicó que “desde el gobierno es muy importante que se instale y estamos trabajando para que suceda”.

No obstante, indicó que se está “estructurando un proyecto” en base al interés nacional y que “el Estado no debe subsidiar de manera exagerada una actividad para que se radique en el país”.