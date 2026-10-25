Andrade en los 106 años del PCU: el Frente Amplio “tiene que transformarse en trinchera de las causas latinoamericanas”

El secretario general del Partido Comunista llamó a “enfrentar la barbarie” y “convocar” a los frenteamplistas “que están molestos” por “cuestiones que no estamos sabiendo resolver”.

El Partido Comunista del Uruguay (PCU) celebró este sábado los 106 años de su fundación, que formalmente se cumplieron el pasado 21 de setiembre. El encuentro, que tuvo lugar en la cancha de Atenas, contó con la presencia de dirigentes comunistas, representantes de otros sectores del Frente Amplio (FA) y militantes. Asistieron, entre otros, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y la exvicepresidenta y referente del MPP Lucía Topolansky. El orador principal fue el secretario general del PCU, el senador frenteamplista Óscar Andrade, quien afirmó que el FA “tiene que transformarse en trinchera de las causas latinoamericanas y ser capaz de construir un ‘no pasarán’”.

“El imperialismo de [Donald] Trump es grotesco. Tenemos un imperialismo que se para en Naciones Unidas y anuncia que va a aniquilar países; normaliza la barbarie”, afirmó Andrade, en referencia a la actualidad de la región, luego de repasar varios hitos de la historia de la izquierda uruguaya, del PCU y del movimiento sindical. En ese marco, llamó a “honrar una tradición de nuestra bandera”, que es enfrentar “la barbarie, porque la historia enseña que no hay otra cosa que enfrentar la barbarie”.

En cuanto al gobierno encabezado por Yamandú Orsi y la realidad de la fuerza política, Andrade exhortó a “convocar a los compañeros y compañeras que, por distintas cosas, están molestos por dificultades, por diferencias, por problemas, por cuestiones que no estamos sabiendo resolver”. Aseguró que lo que “nos ayuda a unirnos” es la derecha, porque, mientras en el FA se discute “que tenemos que profundizar la solidaridad con la Franja de Gaza”, desde la oposición van “todos a saludar a [Benjamin] Netanyahu, criminal de guerra condenado por la Corte Penal Internacional”.

Andrade aprovechó a destacar la “enseñanza” del exintendente de Canelones Marcos Carámbula al aceptar la designación como próximo embajador uruguayo en Palestina. “Seguramente va a ser una referencia para la paz que se necesita, pero también para la denuncia de la barbarie”, expresó.

“La derecha te ayuda a ubicarte, te ayuda a ubicar tu proyecto, tu sensibilidad, tus encuentros”, continuó el dirigente comunista. En línea con lo anterior, Andrade señaló que, mientras que en el FA “tenemos terror a quedarnos cortos con las medidas para atender la pobreza y la desigualdad, la derecha hace una conferencia diciendo que no va a votar nada porque los pobres seguro se gastan [las transferencias económicas] en whisky”, en referencia a la decisión de los partidos de la Coalición Republicana de no votar en general la Rendición de Cuentas.

Andrade dijo que hay tareas que le corresponden al gobierno, pero hay otras que son de los movimientos sociales. “La del gobierno es que haya recursos para las becas Butiá; [pero] la de que el movimiento estudiantil y la comunidad educativa se organice en torno a las becas y sea protagonista de una transformación profunda, esa es una tarea del pueblo organizado”, ejemplificó. Asimismo, señaló que mientras que el gobierno debe asegurar que “las pautas salariales mejoren las condiciones de trabajo”, la “tarea nuestra es forjar los sindicatos para que no pasen, como quisieron hacer en Tacuarembó, despidos masivos en los frigoríficos”.

En la misma línea, Andrade sostuvo que “la tarea del gobierno es poner las leyes”, como la ley de empleo integral, que el Parlamento terminó de aprobar en junio y que el gobierno prevé reglamentar en noviembre. De cara a su implementación, señaló que “tiene que haber mucha militancia en territorio”, ya que “lo más terrible es que determinada medida que logre ensanchar derechos después el pobre, el trabajador, el explotado o el oprimido la rechace”. “Eso ya nos pasó”, advirtió.

“El logro principal de la derecha es enfrentar oprimido contra oprimido, partirte en pedazos”, resaltó Andrade. En ese sentido, afirmó que el PCU “es un partido de la unidad”. “De la unidad del Frente Amplio, seguro”, pero también de “la unidad del pueblo que se necesita para construir transformaciones aún más profundas”, subrayó.