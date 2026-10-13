Andrés Ojeda: “Las garantías para los allanamientos nocturnos no las da el día ni la noche, las da el juez”

Consultado sobre el proyecto del Ejecutivo que habilita una causal de retiro anticipada a los 60 años de edad, el senador colorado dijo que esperaba el anuncio en tanto “se sabía que el resultado del Diálogo Social era este”.

El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, se refirió a la implementación del “modelo Bukele” y el debate sobre los allanamientos nocturnos que la oposición nuevamente impulsa en nuestro país. Días atrás, el diputado cabildante Álvaro Perrone propuso instalar una comisión bicameral en el Parlamento para recibir delegaciones sobre este tema, una idea que desde el Partido Nacional y el Partido Colorado, en principio, ven con buenos ojos.

Consultado en Panorama informativo de la diaria Radio sobre la evidencia internacional de la eficacia de los allanamientos nocturnos, el senador señaló que se trata de “una cuestión de Perogrullo”, en tanto “poder entrar de día y de noche no cabe en la cabeza de nadie que no va a ayudar”. Ojeda sostuvo que se trata de un “debate viejo” que no se está discutiendo en ninguna otra parte del mundo, puesto que Uruguay es de los pocos países que aún no habilitaron los allanamientos nocturnos por disposición constitucional. A su entender, esta prohibición ya “no tiene fundamento” y se trata de una discusión basada en cuestiones político-partidarias únicamente.

En esa línea, expresó que “varios jerarcas del Frente Amplio han reclamado el recurso”, como el exministro del Interior Eduardo Bonomi, y apuntó que no se trata de una “solución mágica”, pero sí de una herramienta que ayudaría al combate al narcotráfico. En relación con la posible violación de las garantías que la Constitución busca proteger, el senador señaló que “las garantías para los allanamientos nocturnos no las da el día ni la noche, las da el juez” que solicita el allanamiento.

“Hablar de dictadura en El Salvador admite algún debate”

Sobre la reciente visita del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, con quien mantuvo una reunión, y la discusión sobre la aplicación del “modelo Bukele” en materia de seguridad, Ojeda señaló que “ninguna experiencia es replicable de un país a otro porque las experiencias son diferentes”; no obstante, indicó que “hay cuestiones interesantes a nivel de estrategias de control territorial” en El Salvador.

Con relación a los cuestionamientos sobre violaciones de los derechos humanos bajo las medidas de seguridad impulsadas por el gobierno de Nayib Bukele, señaló que “hoy hablar de dictadura en El Salvador admite al menos algún debate”, en tanto “es temerario calificarlo de dictadura cuando tiene voto popular y no hay ninguna observación internacional sobre cómo se produjeron sus elecciones”.

En esa línea, indicó que Uruguay tiene que evaluar “qué costo está dispuesto a pagar para mejorar una situación de seguridad hoy insostenible”.

Nueva causal jubilatoria a los 60: “Se sabía que el resultado del Diálogo Social era este”

Consultado sobre el proyecto del Poder Ejecutivo que habilita una causal de retiro anticipada a los 60 años de edad, el cual fue anunciado este lunes por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, al término del Consejo de Ministros, el legislador señaló que anticipaba el anuncio en tanto “se sabía que el resultado del Diálogo Social era este”. Es por ello, aseguró, que la oposición no participó en el Diálogo Social: “Sabíamos que el resultado era este, que se iba a legitimar una reforma más allá de lo que se votó” en el plebiscito de 2024.

Asimismo, Ojeda recordó que para que esta iniciativa prospere requiere dos votos, que dependen de Cabildo Abierto o Identidad Soberana. Sobre el primero, señaló que apoyó la reforma jubilatoria de 2023, con lo cual tendría que “cambiar de opinión” para respaldar esta iniciativa.