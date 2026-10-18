Delgado en acto de Aire Fresco: “Tenemos que cambiar ese enojo que tiene la gente por esperanza”

El presidente del Partido Nacional anunció que dejará el cargo un año antes de las elecciones internas de 2029 para dedicarse a la campaña electoral.

Que todavía faltan ni más ni menos que tres años para las próximas elecciones fue un hecho reconocido por el presidente del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, este sábado en el lanzamiento de la lista 2020 del sector Aire Fresco. “No podemos adelantar las elecciones; hay que esperar, porque la democracia implica eso”, que cuando “te equivocaste” o “una expectativa no se cumplió”, “tenés la revancha a los cinco años”, expresó, después de haber asegurado que la “gente” ya anda pidiendo que “termine rápido” el gobierno encabezado por Yamandú Orsi.

“La gente empieza muy rápido a perder la esperanza, muy rápido. Estamos a un año y medio y la gente ya dice: ‘Bo, que termine rápido’, y faltan tres años para el proceso electoral”, remarcó el excandidato presidencial. En este escenario, sostuvo, el PN tiene la responsabilidad de presentarse como una opción viable, para que “la esperanza no se pierda”. “Tenemos que cambiar esa resignación por ilusión, y ese enojo que tiene la gente por esperanza”, recalcó. “Para eso es clave que haya un Partido Nacional unido, movilizado y comprometido”, agregó.

Aire Fresco, sector fundado por Delgado y el expresidente Luis Lacalle Pou, tuvo que pasar del número 404 al 2020 tras la salida del senador Martín Lema, quien próximamente lanzará su propio sector. Hoy entre los principales integrantes de Aire Fresco sobresalen, además de Delgado, los senadores Graciela Bianchi y José Luis Falero y el diputado Pedro Jisdonian.

Delgado celebró la elección del nuevo número por su “connotación histórica”, en referencia al primer año de gobierno de Lacalle Pou, que estuvo marcado por el inicio de la pandemia. “Un gobierno del cual nos sentimos orgullosos y que vamos a defender siempre”, manifestó.

En ese sentido, durante su intervención, Falero hizo un paralelismo entre Lacalle Pou, Delgado, el exprosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés y –sin nombrarlos– “los tres que hay hoy”. “Simplemente comparen; los tres nuestros construían el Uruguay del futuro. Los tres que están hoy se han encargado de destruir todo lo que hicimos”, expresó, en referencia a Orsi, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, secretario y prosecretario de Presidencia, respectivamente.

A su turno, Bianchi llamó a la militancia a “explicarle a la ciudadanía” la diferencia entre el modelo de gobierno que propone el PN y el del Frente Amplio, que “está absolutamente agotado”. “No damos más con este populismo berreta que Uruguay nunca había tenido”, fustigó.

Bianchi, que se presentó en el acto como “la madre superiora”, también aseguró que se está percibiendo un “apoyo de cada vez más gente en la calle”. “La gente se está animando cada vez más”, afirmó.

En la misma línea, Delgado sostuvo que la baja aprobación que tiene la actual administración según las encuestas de opinión pública se debe a que la ciudadanía “siente que hasta ahora perdieron un año y medio y no hay una sola medida concreta que solucione los problemas”.

En cuanto al PN, Delgado abogó por mantener “un partido movilizado, abierto, inclusivo, incluyente, descentralizado y, sobre todo, unido, porque esa es la base de todo”. Dijo que “nadie vota a alguien donde se están tiroteando todo el tiempo”. “Y eso yo creo que el partido lo aprendió, lo está aprendiendo todo el tiempo y nosotros tenemos que ser, quizás, el horcón de ese proceso necesario de unidad partidaria”, añadió.

Delgado anunció que renunciará a la conducción del PN un año antes de las elecciones internas de 2029 para dedicarse activamente a la campaña electoral, tal como “dice la carta orgánica” del partido. “Y al otro día, espero que con el deber cumplido de haber hecho un partido más grande, más inclusivo, más incluyente, más movilizado, más descentralizado –donde todos sintamos más orgullo de ser blancos–, me van a tener acá como un militante más, acompañándolos para ser de vuelta gobierno a nivel nacional”, expresó.