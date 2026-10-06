El Senado conmemoró los 60 años de la CNT: “Una central que supo estar a la altura de la historia”, afirmó Andrade

A seis décadas del Congreso de Unificación Sindical, el senador del FA destacó la característica del movimiento sindical uruguayo de “no quedarse solo en la lucha reivindicativa inmediata”.

La Cámara de Senadores conmemoró este martes los 60 años de la fundación de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). El homenaje, que tuvo como orador principal al senador del Frente Amplio (FA) Óscar Andrade, fue con algunos días de retraso: el denominado Congreso de Unificación Sindical se realizó entre el 28 de setiembre y el 1º de octubre de 1966. Por ese motivo, el PIT-CNT –heredero de la CNT tras la unificación con el Plenario Intersindical de Trabajadores en 1984– celebró el pasado jueves 1º de octubre el aniversario con un acto en su sede, ubicada en la calle Jackson.

Andrade comenzó haciendo un repaso histórico de algunas luchas sindicales en Uruguay, como la huelga de Cuñapirú, protagonizada a finales del siglo XIX por “mineros principalmente italianos”, que durante varios meses “sostuvieron una huelga dura” que finalmente fue disuelta por el Ejército.

El legislador frenteamplista y exdirigente del sindicato de la construcción continuó con la primera mitad del siglo pasado hasta detenerse en 1964, año del golpe de Estado en Brasil contra el gobierno de João Goulart. “Las tristes noticias que llegaron de Brasil”, apuntó, constituyeron “un factor de la unidad” del movimiento sindical uruguayo, que a partir de la experiencia brasileña adoptó una resolución que “pasaría a ser histórica”: que “en caso de que en Uruguay hubiera golpe de Estado, en Uruguay iba a haber huelga”.

Andrade también destacó la convocatoria, en agosto de 1965, al primer Congreso del Pueblo, que representó “una seña de identidad del movimiento sindical uruguayo”, en el sentido de “no quedarse solo en la lucha reivindicativa inmediata”.

“El bautismo del movimiento sindical fue un bautismo muy duro”, resaltó el senador del FA. Mencionó las conclusiones de una comisión investigadora parlamentaria que entre 1969 y 1970 documentó “las miles de circunstancias de tortura en las cárceles a militantes sociales y sindicales”. Con la puesta en marcha de las medidas prontas de seguridad, apuntó, hubo “5.300 trabajadores presos”. “Ese contexto es en el que tuvo que dar los primeros pasos la CNT: clausura, tortura, atentados, desapariciones”, subrayó.

Andrade afirmó que “la dictadura fue derrotada por la lucha del pueblo uruguayo”, y “el movimiento sindical siguió de pie” porque la recuperación democrática “trajo otras agendas”. Entre ellas, “la lucha contra la impunidad en los 80, la lucha por la defensa de las empresas públicas y el organizarse en medio de la crisis del 2002 para intentar encontrar una salida a una situación compleja y dramática”.

“Hoy se cumplen 60 años de haber fundado la central más poderosa de la historia del país. Una central que cuando las papas quemaron supo estar a la altura de la historia, y pagó un precio altísimo, que pasa a ser una causa y una mochila en la espalda”, expresó el senador del FA.

Óscar Andrade, el 6 de octubre. Foto: Ernesto Ryan

Bianchi y las enseñanzas de sus abuelos comunistas

En representación del Partido Nacional (PN) habló la senadora Graciela Bianchi, quien apoyó su intervención en la historia de su familia. “Debemos ser autorreferenciales, no arrogándonos cosas que no hicimos, pero sí reconociendo nuestra propia historia personal”, expresó.

Así, entonces, Bianchi contó que sus abuelos, “comunistas, italianos, obvio que antifascistas”, llegaron a Uruguay en 1925 “huyendo de [Benito] Mussolini”. Sus abuelos, enfatizó, “eran grandes admiradores del sistema político uruguayo”; en especial, “eran muy admiradores de las leyes laborales de los dos partidos fundacionales”.

La legisladora nacionalista compartió: “La otra cosa que me enseñaron mis abuelos, porque vivieron el proceso de ascenso de Mussolini y de su consolidación en poco tiempo, [es que] la clase obrera tiene que tener independencia de clase; nunca me hablaron de lucha de clases”. “Después yo me fui formando y entendí que la independencia de clase tiene que ser muchas veces independencia de partidos políticos”, agregó.

Dicho esto, Bianchi afirmó que el PN respeta “enormemente” al movimiento sindical sobre estas tres “bases”: “No lucha de clases, independencia de clase y no confundir con los partidos políticos”. “Yo reivindico esas características por el propio movimiento sindical. ¿Yo digo que se perdió? No, digo que a veces hay alarmas, luces amarillas”, señaló.

Homenaje a la CNT, el 6 de octubre, en la Cámara de Senadores. Foto: Ernesto Ryan

Tabaré Viera: “El país necesita una central sindical fuerte, inteligente y moderna”

Por el Partido Colorado (PC) intervino el senador Tabaré Viera. El exintendente de Rivera remarcó el hecho de que, a partir del Congreso de Unificación Sindical de 1966, “por primera vez en nuestra historia los trabajadores uruguayos tuvieron una sola casa”. Esto, sostuvo, “no fue un regalo ni una casualidad”, sino que fue producto de la “grandeza” que tuvieron los dirigentes sindicales de aquel entonces de “entender que lo que unía –el salario, la jornada, la dignidad de trabajo– pesaba más que lo que los separaba”.

“Y esa unidad no se encerró en sí misma”, apuntó Viera, en referencia al Congreso del Pueblo, previamente mencionado por Andrade. “No fue un acto de protesta, fue un esfuerzo por pensar el Uruguay y proponer soluciones. Uno puede compartir o no aquel programa, pero hay que reconocer que los trabajadores organizados eligieron el camino de la discusión y de la propuesta”, destacó el legislador del PC.

Por otra parte, Viera dijo que “un homenaje también debe mirar hacia adelante” y, en ese sentido, se refirió a los avances de la automatización y la inteligencia artificial, así como a la competencia con países “en los que se trabaja sin derechos, sin seguridad social y con salarios de miseria”. Frente a este escenario, sostuvo, “hay dos caminos equivocados”. Uno, “pensar que podemos competir rebajando derechos”, pero “ese camino no es el nuestro, ni el de Batlle ni el del Uruguay”. El otro, “cerrar los ojos y defender cada puesto como si el mundo no cambiara”.

El senador colorado afirmó que el “camino correcto” es “ganar competitividad con más productividad, más capacitación, más innovación y mejores condiciones para invertir, cuidando al mismo tiempo los derechos de quienes trabajan”. Y para ello, sostuvo, “el país necesita una central sindical fuerte, inteligente y moderna”.