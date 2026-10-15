Gobierno extenderá rebaja del Imesi a las naftas a un radio de hasta 80 kilómetros de la frontera

El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, dijo que están “preparando un proyecto de ley” en este sentido y que hacen una evaluación “muy satisfactoria” de la medida.

La Comisión Especial de Frontera con la República Argentina de la Cámara de Diputados recibió este miércoles a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas para analizar las leyes que establecieron beneficios en las localidades de frontera. La ley de medidas económicas para la frontera, impulsada por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Parlamento en agosto de 2025,, incluye la exoneración de aportes patronales para la contratación de nuevos trabajadores, la reducción del IVA mediante pagos con tarjetas de débito y la instrumentación de un régimen especial de importación que implica exoneraciones tributarias para las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, en marzo de 2026, la Cámara de Senadores dio sanción definitiva a la ley que extendió la facultad del Poder Ejecutivo de reducir el impuesto específico interno (Imesi) a las naftas,, que antes aplicaba a un radio de 20 kilómetros de la frontera y se amplió a 60 kilómetros.

En rueda de prensa, el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, aseguró que en el gobierno hacen una evaluación “muy satisfactoria” de la medida de rebaja del Imesi y anunció que están “preparando un proyecto de ley para extenderlo hasta 80 kilómetros”.

“Presentamos los datos de cómo venía siendo la utilización de ese beneficio, y la evaluación que hacemos es muy satisfactoria. Lo mismo con la rebaja del IVA, que aplica en este caso en la frontera con Brasil”, destacó Vallcorba. Dijo que en los primeros nueve meses de vigencia de la medida, desde el 1º de diciembre de 2025 hasta fines de agosto, “el beneficio que se le generó a los habitantes de los departamentos fronterizos” con Brasil es “una cifra que supera los 130 millones de pesos de rebaja de impuestos”.

Vallcorba informó además que hay aproximadamente 500 trabajadores en la frontera que fueron contratados acogiéndose a los beneficios aprobados, y recordó que desde mayo de este año la exoneración de aportes para la contratación de nuevos trabajadores también rige para la frontera con Argentina.