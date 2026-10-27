Javier García denunció penalmente por difamación e injurias a María Julia Muñoz

“A partir de ahora, que la Justicia se haga cargo de ella”, expresó el senador nacionalista tras los dichos de la exministra sobre presunta corrupción en el caso Cardama.

El senador del Partido Nacional (PN) y líder del sector Alianza País, Javier García, presentó una denuncia penal contra la exministra de Salud Pública y de Educación y Cultura durante los gobiernos frenteamplistas María Julia Muñoz, luego de que esta afirmase la semana pasada en el programa Todo un tema de El Observador que en el período pasado hubo corrupción en la compra de las patrullas oceánicas al astillero español Cardama Shipyard. “Es imposible que una lista como la 40 tenga la propaganda que tuvo. Por favor, si Cardama no está metido ahí adentro, ¿dónde está? Yo digo que hubo guita solventando la 40, solventando a Javier García”, manifestó Muñoz, en referencia al número de lista de la agrupación Espacio 40, que forma parte de Alianza País.

Frente a esto, García la denunció penalmente ante la Fiscalía por presuntos delitos de difamación e injurias. “A partir de ahora, que la Justicia se haga cargo de ella”, escribió el legislador nacionalista en X.

El viernes, a través de un comunicado, el PN repudió las “inaceptables” e “infamantes” declaraciones de Muñoz, manifestó su respaldo a García y reclamó un pronunciamiento sobre el tema por parte de las autoridades del Frente Amplio (FA).

Horas más tarde, el presidente del FA, Fernando Pereira, sostuvo que los dichos de Muñoz suponen una opinión “personal” que “no es coincidente” con la postura de la fuerza política en torno al caso Cardama.

Por su parte, ante la reacción del PN, Muñoz expresó en sus redes sociales su respeto por el trabajo de la Fiscalía y, dirigiéndose a García, manifestó: “Le diré que, como tan poco me importa su enojo y como no hay ley de duelo, si quiere que le diga que fue un gran ministro, lo haré, y que quizá fue de los mejores en la administración de los bienes públicos. Hay mucha gente que sufre y sería bueno ocuparse de los temas que preocupan a los más necesitados. Sería tan bueno escucharlos a usted y a su partido con propuestas para la alimentación, la vivienda, la pobreza. Pero, si su orgullo vale más que la gente, lo lamento, me disculpo por su honor ofendido”.