Lazo sobre la compra de patrullas oceánicas: “Lo que hay es el compromiso” de “contar con la herramienta” al final del período

La ministra aclaró que la compra “no se está analizando” en función de la cantidad de patrulleras y afirmó que “no se ha definido todavía” el origen del astillero.

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, concurrió este martes a la Comisión de Defensa Nacional para informar sobre el proceso de adquisición de patrulleras oceánicas, a ocho meses de la rescisión del contrato con el astillero español Cardama Shipyard. En rueda de prensa, la jerarca señaló que “lo concreto” es “el compromiso de esta administración de, al culminar el periodo, contar con la herramienta necesaria para la custodia de nuestras aguas”.

A fines de setiembre, Lazo dijo que, si bien “siempre” se habla de dos patrullas, “capaz” que se tiene que “apostar a una y a los elementos técnicos que, de alguna manera, soporten ese sistema”. Tras su comparecencia ante la comisión, aclaró que “no se está analizando en función del número”. Asimismo, señaló que “no se ha definido todavía” el origen del astillero. Recientemente, la ministra visitó el astillero colombiano Cotecmar en Cartagena y afirmó que vio “una embarcación adecuada” que, “dotada de las herramientas necesarias”, “es suficiente”.

“Venimos acá a hablar cosas concretas, lo que hay y lo que no hay. Y lo que hay es el compromiso de esta administración de que, una vez que tengamos definido el qué, el cómo y el cuándo, lo vamos a informar oportunamente”, reafirmó Lazo. Agregó que, cuando esté claro “cuál es el procedimiento, habrá actos administrativos que lo refrenden”. Consultada acerca de qué demora la decisión del Poder Ejecutivo, la ministra sostuvo que “es un tema complejo” a resolver y, en ese sentido, refirió a la contratación de Cardama: “Imagínense lo que sucedió en el marco de un procedimiento que encontró lo que encontró y que culminó de la forma en que culminó, con la rescisión de un contrato”.

Respecto a posibles plazos, la ministra apuntó que “hay tiempos de elaboración, de construcción de estas herramientas, que exceden los 30 meses”. Consultada sobre si sería una opción adquirir una patrullera usada, respondió que “todo puede ser”.

En diálogo con la diaria, el diputado nacionalista Gabriel Gianoli cuestionó que la ministra “lamentablemente no informó nada y no pudimos obtener ninguna información de ningún tipo”. Respecto de las visitas de Lazo a astilleros en Perú, Colombia o China, Gianoli dijo que indicó que “fueron por otras razones y en el marco de acuerdos futuros que se están trabajando con los distintos estados”. Señaló que la oposición consultó si estaba informada de “que había representantes del gobierno del Reino Unido reunidos la semana pasada con altos jerarcas de la Armada” y, según el diputado, la ministra “no tenía conocimiento y no había participado”. “Nos sorprendió realmente; yo creo que sabe muchas cosas, pero no admite que sabe”, apuntó.

La ministra sostuvo que están “informados de todo” y señaló que “reuniones hay todos los días porque nosotros tenemos acá agregados militares de varios países y se hacen con frecuencia reuniones al respecto”. “Lo demás corre por parte del imaginario de quien de alguna manera quiere incidir en estas informaciones que sabe que son sensibles”, apuntó en alusión al planteo de Gianoli.