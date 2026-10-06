Lubetkin dijo que se actualizó el acuerdo con los médicos cubanos y reiteró: “Se van a quedar acá”

“Declaramos desde el minuto uno que la experiencia de los médicos oftalmólogos cubanos fue excelente en la operación de miles de personas que lograron ver”, afirmó este martes el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, en entrevista con El Observador. El canciller reiteró que los médicos cubanos “se quedarán en Uruguay”.

A mediados de agosto, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un reporte sobre “trabajo forzado” y “trata” de médicos de nacionalidad cubana. En el documento, que fue remitido al Congreso estadounidense, se sostiene que “el régimen cubano mantiene una política o patrón de trabajo forzoso en su programa de exportación de mano de obra”, en el que se incluyen las misiones médicas, que le permite al gobierno de la isla obtener “beneficios económicos”. En el reporte se identificaron 15 países que pagan “directamente al régimen cubano por los servicios de los trabajadores”, entre ellos, México, Venezuela y Uruguay.

Lo del “trabajo forzoso” ha sido un argumento utilizado recurrentemente por la administración estadounidense encabezada por Donald Trump. En julio de este año, por ejemplo, Estados Unidos impuso aranceles adicionales a un conjunto de países –entre ellos, también Uruguay– que no implementaron suficientes medidas para cumplir con “la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso”. Al respecto, el gobierno uruguayo introdujo en el proyecto de ley sobre competitividad –actualmente en discusión en el Parlamento– un artículo de carácter declarativo que refuerza “el objetivo de eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil”.

En el caso de los médicos cubanos, Estados Unidos ha trasladado a Uruguay que, si la situación no es modificada, suspenderá la asistencia militar, según informó el periodista Gabriel Pereyra. Consultado al respecto, Lubetkin afirmó en su momento que no hubo una “comunicación oficial”, si bien reconoció que es “uno de los tantos temas” sobre los que ambos países están dialogando. “Las experiencias que son positivas las queremos y las vamos a preservar, naturalmente, en un marco de acuerdo y de diálogo con todos los actores y con nuestros países contraparte, para que todos estemos cómodos”, expresó el ministro días atrás.

En la entrevista con El Observador, Lubetkin señaló que actualmente hay 20 médicos cubanos en Uruguay, que “se van a quedar acá”, y anunció un “cambio sustancial” en el acuerdo: “En vez de pagar a este país [en referencia a Cuba], lo que hacemos es: protección social y pago del estipendio al profesional”. “Los acuerdos que se hicieron hace muchos años los actualizamos como habría que haberlos actualizado”, señaló, y apuntó que anteriormente el Banco de Previsión Social (BPS) “daba una partida directamente a las autoridades” de Cuba, en el marco de “un acuerdo de cooperación entre país y país”.

Con todo, Lubektin aseguró que hasta ahora “no llegó ningún documento oficial” por parte de Estados Unidos. “Si no llega un pedazo de papel que dice ‘gobierno de tal’, queda por los comentarios y declaraciones. Hablamos tanto con las autoridades de Estados Unidos como con las de Cuba e hicimos lo que queríamos: que los médicos cubanos sigan operando ojos en este país”, expresó.

“Los médicos cubanos se quedarán en este país, con mecanismos absolutamente lógicos y legales de nuestra acción, con sus cuentas de protección social en el BPS”, subrayó el canciller.