Oddone destacó medidas incluidas en el proyecto de competitividad en el Foro de Capital Privado de Uruguay

El ministro de Economía y Finanzas habló de una “batalla cultural” en la que “los gobiernos estamos tratando de delimitar cuál es el rol del Estado y cuál es el rol del sector privado”.

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El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, inauguró este jueves una nueva edición del Foro de Capital Privado de Uruguay, instancia organizada por la agencia gubernamental Uruguay XXI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y la Asociación Uruguaya de Capital Privado, entre otros organismos. En su discurso, el ministro sostuvo que para que aquellos negocios con un alto contenido de riesgo e incertidumbre “tengan oportunidad de desenvolvimiento” es necesario que haya “un conjunto de condiciones”, y mencionó algunas de ellas.

“La primera es la estabilidad y la predictibilidad”, algo en lo que Uruguay “ha trabajado durante muchos años”, señaló. Apuntó que el bajo nivel de riesgo país constituye “una identificación clara de los logros alcanzados por Uruguay en los últimos 20 años”.

Otra condición a la que hizo referencia el jerarca es “tener un sistema financiero con suficiente espalda como para poder incursionar en negocios diferentes”. Afirmó que esto, “luego de la crisis de 2002”, el país “lo ha consolidado de manera evidente”. “Ya tenemos más de 20 años sin una crisis financiera”, destacó.

En tercer lugar, Oddone mencionó un aspecto que la actual administración “viene desplegando con atención”, esto es “la competitividad”. “Es fundamental generar condiciones de funcionamiento para que el sector privado pueda efectivamente tener condiciones de rentabilidad lo suficientemente atractivas como para poder desarrollar negocios y, a su vez, atraer inversiones y exportar el producido de esos productos”, afirmó.

El ministro dijo que el proyecto de ley sobre competitividad y reducción del costo de vida elaborado por el Poder Ejecutivo –actualmente a estudio de la Cámara de Diputados– incluye para esto “la promoción de las posibilidades de plataformas de financiamiento colectivo” y “el desarrollo de sandboxes financieros”. También mencionó, entre otras medidas, “la potenciación de los fondos cerrados de inversión”.

Oddone remarcó que “la responsabilidad de los gobernantes” es generar las condiciones necesarias para que “el mundo de los negocios” y “la iniciativa individual” se desarrollen “pensando solamente y concentrándose solamente en las oportunidades de negocios”. Los roles del gobierno, sostuvo, son dar estabilidad, promover la competitividad y “generar condiciones para que sus negocios se desarrollen”.

“Todo lo demás es responsabilidad de ustedes”, afirmó el ministro, dirigiéndose al público presente. “Lo digo porque creo que la comunidad que ustedes integran esto lo entiende muy bien, y eso es parte de una batalla cultural que –no solamente en Uruguay, sino en toda la región– los gobiernos estamos tratando de delimitar: cuál es el rol del Estado y cuál es el rol del sector privado”, agregó.

Oddone sostuvo que de la conjunción del Estado y el sector privado “surgen las mejores oportunidades” para generar “más prosperidad para la sociedad”. Lo cual, a su vez, permite una mayor recaudación del Estado para “financiar políticas públicas que generan mayor cohesión social”.