Oddone dijo que, además de Solaria, hay “cuatro o cinco” proyectos de inversión que están “avanzando”

El ministro no dio más detalles, pero destacó que esto “demuestra que Uruguay está en el radar de las inversiones internacionales vinculadas a energía”

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está evaluando la autorización de zona franca solicitada por la empresa española Solaria Energía y Medio Ambiente para la instalación de un parque tecnológico de centros de datos. También está estudiando la inversión que requerirá su instalación para el Estado en materia de infraestructura. El ministro Gabriel Oddone dijo este miércoles, en diálogo con Telemundo, que están “conociendo el proyecto y conociendo lo que son las cifras del proyecto de manera tal de poder ir teniendo los elementos que nos permitan llegar a la definición”.

Solaria, que ya cuenta con dos plantas fotovoltaicas en el país, anunció que prevé invertir 5.700 millones de dólares en su proyecto en Uruguay y generar 1.500 puestos de trabajo. Los centros de datos serán de hasta 500 megavatios, más 350 megavatios de generación solar fotovoltaica, y el proyecto prevé operar bajo régimen de zona franca. El gobierno proyecta que la inversión empezará a ejecutarse en 2028 y estará en funcionamiento para 2030. La generación solar se instalará en Florida y los centros de datos, en una primera fase de 200 megavatios, en Canelones, y en una segunda fase de 300 megavatios prevista para 2032, en San José.

“Estamos conociendo cuáles son las demandas de energía firme y de necesidades de transmisión que el proyecto va a demandar, y a su vez la capacidad de generación de energía renovable, de manera de evaluar si va a ser necesario alterar el programa de inversiones en infraestructura del país”, explicó Oddone. Recordó que lo que el gobierno firmó con la empresa fue un memorando de entendimiento que “establece condiciones de acuerdo”, pero puntualizó que “todavía hay contratos que firmar” y que “ese es un proceso que va a ocupar un cierto tiempo”.

Más allá de los detalles de este proyecto, Oddone evaluó que se trata de una “oportunidad interesante” que “demuestra que Uruguay está en el radar de las inversiones internacionales vinculadas a energía, por sus certezas institucionales, su fortaleza política y a su vez por su capacidad de disponibilizar energía en tiempo suficiente”. “Así que Uruguay es un competidor global”, resaltó.

El ministro informó que el de Solaria “no es el único proyecto que está sobre la mesa”, y anunció que hay “otros cuatro o cinco en proceso de conversaciones, que están también avanzando”. “El gobierno está trabajando activamente para generar las condiciones para aprovechar esas oportunidades de inversión”, aseguró.

Este jueves, el semanario Búsqueda informó que la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, viajará en los primeros días de noviembre a España para avanzar en el acuerdo definitivo con Solaria, que se prevé suscribir antes de mayo de 2027.