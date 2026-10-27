Orsi sobre la continuidad de Lula en Brasil: “Lo más importante es proyectar el Mercosur”

Sobre el vínculo del mandatario brasileño y Javier Milei y un eventual rol de articulador de Uruguay, el presidente dijo que “las instituciones que ya están creadas, fundamentalmente a nivel de Mercosur, se encargan de eso”.

Durante la mañana de este martes, el presidente de la República, Yamandú Orsi, recorrió junto al empresario y excandidato presidencial por el Partido de la Gente, Edgardo Novick, las obras del nuevo shopping que próximamente se inaugurará en el barrio Sayago, en el norte de Montevideo. “Es más que un shopping, es una nueva centralidad”, afirmó Novick, en una rueda de prensa. Está previsto que el centro comercial abra sus puertas el 19 de noviembre.

Orsi, en tanto, expresó su alegría por “saber que hay mucha inversión, inversión nacional, y mucho trabajo” en este tipo de emprendimientos. Destacó que, una vez operativo, en el shopping se emplearán aproximadamente 2.000 personas, “en un barrio al que le viene muy bien este tipo de inversión”.

En cuanto a la figura de Novick, propietario de otros centros comerciales, como Nuevocentro y Plaza Italia, el mandatario dijo que “Uruguay se ha construido un poco así, a partir de algunas familias que son uruguayos y que apuestan por Uruguay y siguen pensando en Uruguay”. En cuanto al proyecto para la zona de Sayago, comentó que el empresario se lo había planteado “hace unos cuantos años” como “una idea”. “Y yo dije ‘o sabe mucho o está loco’, porque no me imaginaba de verdad esto. Después empezó a madurar hace un par de años, y me di el gusto hoy de venir a verlo antes de que terminara la construcción”, añadió.

Sobre las inversiones que está recibiendo el país, en términos generales, Orsi abogó por “la llegada de otros actores o de gente que quiera invertir en Uruguay y de quedarse a vivir en Uruguay”.

Este lunes, el presidente recibió en la Torre Ejecutiva a Eduardo Bastitta, propietario del proyecto +Colonia, y a Katrien Meire, fundadora de WorkNomads, compañía que prevé instalarse en ese departamento. Consultado al respecto, Orsi aseguró que la iniciativa de +Colonia “está a full”. “Ves grúas, gente trabajando y proyectos que en dos años van a ser una realidad”, destacó.

Sobre Brasil: “Son procesos que uno celebra que se sigan cumpliendo”

Por otra parte, Orsi se refirió al resultado de la segunda vuelta en Brasil, en la que este domingo el actual presidente y candidato del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, fue reelecto para un cuarto mandato luego de superar por un poco más de tres puntos porcentuales al candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro.

Orsi, que fue el primer presidente en hablar por teléfono con Lula cuando se confirmó su victoria, resaltó el hecho de que el proceso electoral se haya dado en un marco democrático. “Son procesos que uno celebra que se sigan cumpliendo; no nos olvidemos de que ha habido paréntesis dramáticos en América Latina, o procesos que no avanzan; tenés el ejemplo de Venezuela”, mencionó. Con todo, apuntó que en varios países de la región se observa “una polarización que es a veces complicada”.

Con respecto a la continuidad del gobierno de Lula, el mandatario dijo que, si bien hay “varias cosas” en agenda, “lo más importante es proyectar el Mercosur”. “En esa clave es que estamos trabajando, pensando en otros países, India, Canadá, Emiratos [Árabes Unidos], es en esa clave, y después [están] los proyectos binacionales”, expresó.

Orsi subrayó que, por tratarse de un país que “es casi un continente”, Brasil “tiene un rol para cumplir” en América del Sur, que “lo va a seguir teniendo, pasen los gobiernos que sean”. En ese sentido, consideró que un eventual triunfo de Bolsonaro en el balotaje no hubiese significado un cambio significativo, dado que en Brasil “hay fuerzas que operan” que “vienen de larga data”. Mencionó, por ejemplo, a la cancillería brasileña, que “tiene vida propia”, y al empresariado, “no solo el industrial de San Pablo, que es potente y que tiene más PIB que toda Argentina, por poner un ejemplo, sino todo lo que es el Brasil productivo”.

“Yo creo que al final de cuentas, más allá, por supuesto, de que hay orientaciones políticas, cuando refiere a la relación con el mundo y con la región, la economía y los intereses de quienes generan riqueza en un país como Brasil terminan prevaleciendo”, recalcó.

Por último, consultado sobre si Uruguay podría tener un rol de “integrador” entre Lula y el presidente de Argentina, Javier Milei, Orsi respondió: “No aspiro a tanto”. El mandatario sostuvo que “las instituciones que ya están creadas, fundamentalmente a nivel del Mercosur, se encargan de eso”. Apuntó, además, que en el último tiempo “todo lo que se ha planteado a nivel del Mercosur, todos los proyectos y las proyecciones, los hemos cumplido todos”. “Cuando los intereses son los intereses de verdad, intereses económicos, ahí operan factores que van más allá de la exposición pública”, agregó.