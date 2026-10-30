Patrullas oceánicas: gobierno se reunió con compañía francesa y trabaja en la nueva compra “bajo régimen de confidencialidad”

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, aseguró que el intercambio de “información técnica” lleva a que empresas y estados mantengan en reserva el intercambio.

En paralelo a la rescisión del contrato con el astillero español Cardama Shipyard –firmado por el gobierno anterior–, el gobierno liderado por Yamandú Orsi se ha fijado como un objetivo para este período la adquisición de patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) para la Armada Nacional. En ese sentido, este miércoles se concretó en la Torre Ejecutiva un encuentro en el que participaron, entre otros, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, el subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, Joel Rodríguez, y representantes de la compañía Naval Group, que tiene sede en Francia, según consignó Subrayado.

Consultado este jueves al respecto en una conferencia de prensa, Díaz sostuvo que el Estado uruguayo está en “un proceso de contacto con diferentes empresas”, en línea con lo solicitado por el presidente de la República. Por lo pronto, señaló que los contactos establecidos hasta ahora son de “diferentes tipos” y “bajo régimen de confidencialidad”.

El prosecretario de Presidencia dijo que el proceso se inició “hace un buen tiempo” y remarcó que existe una situación de confidencialidad debido al “intercambio de información técnica” que se viene llevando adelante. Apuntó que el pedido de confidencialidad proviene tanto de las empresas privadas con las que se mantiene contacto como de los estados con los que ha habido intercambios. “Por eso lo respetamos a rajatabla; si alguna de estas negociaciones se concreta, se va a transparentar todo y será todo público”, aseguró Díaz.

Desde la rescisión del contrato con Cardama, en el que la actual administración detectó indicios de “estafa” o “fraude”, las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional han visitado astilleros en Perú, Colombia y China. Asimismo, han trascendido negociaciones con Reino Unido para la adquisición de buques de la Marina Real británica.

El Observador informó que la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, viajará a Francia para participar en la Expo Euro Naval. La actividad se celebrará entre el martes 3 y el jueves 6 de noviembre, y también contará con la participación de la compañía Naval Group. El citado medio detalló que la jerarca, que fue invitada por la Embajada de Francia, mantendrá una reunión con su par francesa, Catherine Vautrin.

Luego de la reunión del miércoles en la Torre Ejecutiva, Subrayado informó que la intención del Poder Ejecutivo es que la compra se concrete antes de fin de año, al tratarse de una compra “Estado a Estado”.

Un aspecto que todavía no se ha definido es si finalmente el Estado uruguayo comprará una o dos patrullas oceánicas. A finales de setiembre, Orsi dijo que el gobierno evalúa la posibilidad de adquirir una sola, si bien señaló que en el futuro se necesitará más de una.

Ni “preselección” ni “actos administrativos”

La última comunicación formal del gobierno sobre el proceso de adquisición de las patrullas oceánicas fue hace un par de semanas, cuando Lazo compareció ante la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. Allí, la ministra informó que hasta el momento “ni hay preselección de ofertas ni hay actos administrativos” en torno a la nueva compra de los buques OPV.

Lazo reconoció que “reuniones hay habitualmente”, pero aseguró que hasta ahora no ha habido “nada absolutamente concreto”. Dijo que en el actual contexto, “en el que venimos de lo que venimos, es muy difícil que se realicen ofertas formales”. “Sí hay quienes llegan con determinadas ofertas, pero es muy difícil formalizarlas”, subrayó.

Con respecto a los viajes, Lazo dijo que hubo visitas a astilleros tanto en China como en Perú y Colombia, pero puntualizó que en estas visitas también se abordaron aspectos generales en materia de defensa.

“Lo que existe –y lo hemos dicho concretamente en varias oportunidades, incluso en una interpelación y en la comparecencia a la comisión investigadora– es el compromiso de trabajar en ese proceso”, expresó la ministra en aquella oportunidad. “Somos reacios a dar anuncios que tengan formalidad cuando todavía no están expresados formalmente”, agregó.