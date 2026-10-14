Lazo sobre la nueva compra de buques OPV: “Ni hay preselección de ofertas ni hay actos administrativos”

La ministra de Defensa Nacional dijo en el Parlamento que en el contexto actual, “en el que venimos de lo que venimos, es muy difícil que se realicen ofertas formales”.

“Usted comprenderá, ministra, que no nos ha dicho nada”, expresó el diputado del Partido Nacional Gabriel Gianoli, al término de la primera intervención de la titular del Ministerio de Defensa Nacional, Sandra Lazo, este martes en la Comisión de Defensa Nacional de la cámara baja. “Es que no hay nada para decir, estimado diputado”, le respondió la ministra.

Lazo había sido citada a la comisión para brindar información sobre el nuevo proceso de adquisición de patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) para la Armada Nacional, a prácticamente un año de que la actual administración anunciara, en octubre del año pasado, que había detectado “fuertes indicios” de “estafa” o “fraude” al Estado uruguayo en el acuerdo firmado por el gobierno anterior con el astillero español Cardama Shipyard, y a ocho meses de la rescisión del contrato.

Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que tuvo acceso la diaria, Gianoli recordó algunas de las declaraciones que han dado sobre el tema distintos integrantes del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la referencia a “una preselección de ofertas” que, en junio de este año, Lazo hizo en una entrevista con la diaria Radio. “Nos interesaría conocer quién decidió esa preselección y cuáles eran las propuestas”, señaló.

Sobre esto último, Lazo respondió: “A veces, los términos con que uno se maneja en ámbitos de la prensa, o con los que muchas veces en la prensa se interpretan esas declaraciones, cuando decimos ‘estamos en un proceso de preselección’, no quiere decir que estemos hablando desde el punto de vista formal; [sino que] estamos hablando de la cantidad de ofertas que llegan”.

La ministra apuntó que “reuniones hay habitualmente”, pero aseguró que hasta ahora no hay “nada absolutamente concreto”. Dijo que en el actual contexto, “en el que venimos de lo que venimos, es muy difícil que se realicen ofertas formales”. “Sí hay quienes llegan con determinadas ofertas, pero es muy difícil formalizarlas. Por lo tanto, no, no se han formalizado. Por eso, no tenemos hoy para brindar una información como la que merece esta comisión, porque en realidad no hay formalizado ningún tipo de oferta”, recalcó. Lazo afirmó que actualmente “ni hay preselección de ofertas ni hay actos administrativos”.

Se declaró reservado el informe de la Armada sobre buques británicos

Gianoli, quien meses atrás visitó las instalaciones de Cardama para interiorizarse sobre el proceso de construcción de las patrullas oceánicas compradas por la anterior administración, preguntó también por los viajes que han hecho las actuales autoridades a astilleros de Perú, Colombia y China, así como sobre la negociación en curso con Reino Unido para la adquisición de buques de la Marina Real británica, cuyas características, según informó días atrás El Observador, fueron objetadas por la Armada.

Al respecto, Lazo informó en la comisión que el informe de la Armada sobre las embarcaciones de Reino Unido fue declarado reservado “por tratarse de algunas cuestiones que afectan a un segundo país, no al nuestro”. A principios de setiembre, el subsecretario de Defensa Nacional, Joel Rodríguez, explicó en el Parlamento que estos buques británicos no están pensados “para sustituir a los OPV”, si bien “podrían ser muy útiles para cumplir otra función”.

Con respecto a los viajes, Lazo reconoció que hubo visitas a astilleros tanto en China como en Perú y Colombia, pero puntualizó que en ellas también se abordaron aspectos generales en materia de defensa.

Lazo subrayó que en este momento “no existe” ningún acto administrativo ni ninguna formación de expediente. “Lo que existe –y lo hemos dicho concretamente en varias oportunidades, incluso en una interpelación y en la comparecencia a la comisión investigadora– es el compromiso de trabajar en ese proceso”, expresó. El gobierno se ha comprometido públicamente a contar con patrullas oceánicas antes de que termine el mandato. “Somos reacios a dar anuncios que tengan formalidad cuando todavía no están expresados formalmente”, agregó la ministra.

Las explicaciones dadas por la ministra no conformaron a la oposición. “Vinimos con cero y nos vamos con cero”, lamentó Gianoli. El diputado nacionalista cuestionó que, “a un año de la rescisión del contrato, no haya nada para decir”.