Lazo sobre patrullaje con blindados del Ejército: “No estamos sacando militares a la calle” porque “el operativo es policial”

La ministra de Defensa indicó que los funcionarios del Ministerio del Interior serán capacitados para conducir los vehículos y adelantó que el convenio de préstamo será evaluado a los seis meses.

El viernes hubo un nuevo Consejo de Ministros y, entre otros temas, se abordó la iniciativa para patrullar barrios con vehículos blindados militares. Al respecto, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dijo a la diaria Radio que son “temas sensibles” y a nivel internacional les parece “bastante curioso que Uruguay salga a decir absolutamente todo” ya que “si uno devela la estrategia, es como que va directo al fracaso”.

Ya están listos cuatro vehículos RPZ Cóndor que dispuso el Ejército Nacional y Lazo indicó que “se va a dar capacitación a los policías a través de la Dirección General de Operaciones Especiales”. En el caso de los Mamba, sostuvo que la donación es modal y su objeto son las misiones de paz, por lo que si es necesario utilizarlos “hay que hacer una tramitación a través de la embajada” pero “hoy por hoy eso no está”.

La jerarca especificó que el convenio es “por seis meses prorrogable” y, aunque en principio se pensaba extenderlo automáticamente, sostuvo que es preciso “acordar” tras “hacer esta experiencia, evaluar y monitorear a ver qué sucede”. “Me niego a decir que esto es militarización. Así como el MI entiende que va a patrullar con este tipo de vehículos porque tiene que cuidar a sus funcionarios, yo tengo que cuidar a los míos. Esto no es militarización, nosotros no estamos sacando militares a la calle, estamos cediendo en préstamo para el uso del patrullaje los vehículos y el adiestramiento adecuado”, acotó.

Funcionarios policiales conducirán y los militares estarán encargados de la capacitación, aunque en el caso de los Mamba –a pesar de que “no está contemplado en esta etapa”– solamente lo “operan los militares” porque “llevó mucho tiempo formar”.

Una primera diferencia entre modelos es el tamaño. Además, el Mamba está “diseñado para la guerra” mientras que el Cóndor es un vehículo “de carácter policial”. Finalmente, reparó en que el comandante en jefe del Ejército Nacional, Mario Stevenazzi, le trasladó que “en diez días se da la capacitación” a los funcionarios policiales, pero su comienzo “lo define el MI”. “Lo que tiene que quedar claro es que el patrullaje es policial, el operativo es policial –porque ese es su rol– y nosotros lo que estamos cediendo en préstamo son los vehículos”, apuntó.

Este Consejo de Ministros fue “el mejor” hasta ahora, valoró Lazo

La reunión de gabinete tuvo como antecedente las diferencias a raíz del tema entre el presidente, Yamandú Orsi, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. Sin embargo, para Lazo, “desde que comenzaron a sesionar los Consejos de Ministros, este fue el mejor” porque durante “el 90% de las horas” se habló de la “histórica” Rendición de Cuentas y “en este tema era simplemente contar con la información”.

“Sí hay un justo reclamo de que tengamos ese ida y vuelta o ese diálogo interministerial más allá de los ministerios involucrados”, afirmó. También sostuvo que “el presidente nunca nos puso mordaza a ninguno de los integrantes del gabinete para opinar”: “No hubo discusión, simplemente lo que hicimos fue horizontalizar la información como correspondía”.

Además, la titular del MDN dijo que llamó al presidente de su fuerza política, Fernando Pereira, 72 horas antes de la instancia ministerial para “ponerlo al tanto” y debido a que “podía llegar a confundirse con cosas que están realmente lejos porque ni vamos a contradecir el programa de gobierno –que es un rumbo– y mucho menos a caer en una contradicción en lo que dice el Plan Nacional de Seguridad Pública, que no habla de militarizar”.

Cardama: Hay una preselección de cuatro ofertas

Tras rescindir el contrato con el astillero Cardama para construir patrulleras oceánicas (OPV), Lazo dijo que todavía está pendiente su visita a la comisión investigadora. Sin embargo, señaló que no se debería “pasar del mes que comienza” para tomar una decisión respecto a la compra, ya que “ha llegado de todo” y se realizó una preselección para dejar “las que más sean adecuadas a lo que inicialmente planteaba la Armada”.

Incluye unas cuatro opciones que son “transacciones G2G, o sea, gobierno a gobierno”. Además, habrá que designar una comisión que califique y “ver cuál es la mejor”, lo que no podría superar julio porque existe “un tiempo razonable de entrega”. En relación a la cantidad de unidades, indicó que están “evaluando cuántas”, ya que “si logramos armar un sistema que esté integrado en esa escala –corta, mediana y larga– podemos hablar quizás de menos”.

También piensan en adquirir equipo para resguardar “el entorno de la frontera marítima en fases”, donde la OPV es lo más lejano, pero también incluye “algo que esté mediano en términos de espacio y algo que esté contra la costa”. Con relación a las ofertas recibidas, señaló que se evalúa “que algunas de las capacidades que hoy están en estas ofertas sean vinculadas con la industria naval” a través de la reactivación del dique nacional, para lo que cuentan con un diagnóstico a efectos de ver cómo “con esos gobiernos que están dispuestos a hacer este tipo de transacción podemos ver cómo reactivar esa industria”.