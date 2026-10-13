Servicio de internet de Antel atraviesa fallas e interrupciones

Desde el ente indicaron que las fallas obedecen a cuatro cortes en la red nacional de fibra óptica y que se están efectuando las reparaciones necesarias, por lo que “ya comenzaron a restablecerse los servicios afectados”.

Los servicios de internet del ente de telecomunicaciones estatal Antel han atravesado diferentes cortes e interrupciones en el transcurso de esta tarde. Así lo recogen múltiples posteos de usuarios en redes sociales, que denuncian fallas de conectividad en varias de las prestaciones que ofrece la compañía estatal.

Por su parte, el servicio de monitoreo de la empresa de conectividad y soluciones de red estadounidense Cloudflare detectó anomalías en los volúmenes de tráfico, que decayeron en el entorno del 40% en las dos horas siguientes al comienzo del fallo. Según los datos de la empresa, hubo una caída en los niveles de tráfico en varios departamentos del país, y el que vio el mayor retroceso fue Montevideo.

Según informó Antel a través de un comunicado, las fallas se deben a “cuatro cortes en la red de transporte de fibra óptica”. De acuerdo con la compañía estatal, dos de ellos fueron sobre la ruta 9, mientras que también se constató un tercero en la ruta Interbalnearia, “a la altura de Atlántida”, y un cuarto en la ruta 12, “entre las ciudades de Minas y San Ramón”.

En el comunicado se asegura que las roturas de la red nacional se deben a “causas ajenas a la empresa”, pero que, sin perjuicio de ello, “afectan la conectividad con la red de internet internacional, a la cual se accede a través de los cables submarinos que llegan a Maldonado”. Desde Antel indicaron que se desplegaron equipos técnicos abocados a la reparación de las mencionadas roturas, y aseguraron que “ya comenzaron a restablecerse los servicios afectados”.