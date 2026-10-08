Un Solo Uruguay cuestionó dichos de Oddone sobre crecimiento: “El problema no puede recaer únicamente sobre quienes producen”

“El Estado no puede exigir que estos motores aceleren mientras les sigue cargando más peso”, señaló el movimiento, que pidió “revisar con rigor la burocracia innecesaria”.

Un Solo Uruguay (USU) expresó su “profunda preocupación” por las recientes declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, sobre “el papel de los empresarios y la necesidad de ‘trabajar más’ para que el país crezca”.

El martes, en el Foro Económico de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, Oddone afirmó que “si queremos jugar en la primera división, tenemos que avanzar hacia donde el mundo avanza”, hacia “regulaciones que favorecen la competencia, que impiden los monopolios de hecho por regulaciones y que faciliten la generación de competencia en finanzas más abiertas”. “Tenemos que jugar ese partido; si no lo queremos jugar, es un derecho absolutamente legítimo, pero no digamos después que el país crece poco y que el país es caro porque eso está en el corazón de lo que está ocurriendo”, expresó el ministro.

“Quienes producimos para exportar sabemos que producir más no alcanza. Debemos vender a precios internacionales mientras afrontamos costos nacionales que, en la mayoría de los casos, superan ampliamente a los de nuestros competidores”, afirmó USU, en una carta abierta dirigida a Oddone. El movimiento consideró que “el problema del crecimiento de Uruguay no puede recaer únicamente sobre quienes producen”. “El Estado no puede exigir que estos motores aceleren mientras les sigue cargando más peso”, se sostiene en la misiva.

USU afirmó que “para crecer, es imprescindible preguntarnos cuánto cuesta producir en este país y por qué”. En ese sentido, llamó a “revisar con rigor la burocracia innecesaria, las regulaciones excesivas, el costo laboral, las tarifas, el costo financiero y, sobre todo, el tamaño y el costo de funcionamiento del Estado”.

“La verdadera discusión, señor ministro, es otra: qué necesita Uruguay para generar trabajo, producción, inversión y competitividad. Eso no se logra pidiendo al empresario que trabaje más”, expresó USU, que coincidió con “la necesidad impostergable de crecer y dejar atrás décadas de estancamiento”. USU sostuvo que, sin “condiciones mínimas” por parte del Estado, “no seremos competitivos”.