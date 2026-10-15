Vicepresidente del sindicato policial sobre allanamientos nocturnos: “Una herramienta más”, pero no significan “mayores mejoras”

Fernando Mederos consideró que, de habilitarse este instrumento, debe haber un “protocolo claro” que dé las “garantías” a los efectivos para actuar.

Consultado en Panorama informativo de la diaria Radio sobre la posibilidad de habilitar los allanamientos nocturnos a través de una reforma constitucional, como analiza, nuevamente, la oposición política, el vicepresidente del Sindicato Policial Nacional (Sipolna), Fernando Mederos, señaló que “lo importante es darle las condiciones necesarias al personal policial”, lo que incluye implementos y capacitación acompañados de “protocolos claros”.

Mederos expresó que los allanamientos “ya son complejos durante el día” y que es “habitual” ver a niños y niñas que se ven involucrados en este tipo de operativos, e indicó que “muchas veces en esas familias en las que intervenimos hay personas que no tienen que ver”, por lo que entiende que se trata de “una herramienta más” para la Fiscalía, pero que no otorgaría “mayores mejoras” en la persecución del delito.

El dirigente sindical aseguró que el personal policial siempre trata de resguardar a los niños y niñas que pueden estar presentes durante los allanamientos, pero lamentó que “muchas veces, lamentablemente, son usados como escudos”. En ese sentido, consideró que, incluso de habilitarse los allanamientos nocturnos, “siempre se va a elegir actuar durante el día” porque hay mejores condiciones.

En cuanto al argumento de los allanamientos nocturnos como una herramienta que haría más eficaz el combate contra el narcotráfico, Mederos indicó que si bien durante los operativos diurnos se hace más difícil “ser sorpresivos”, no es habitual que se falle o se escapen las personas involucradas.

Por otro lado, señaló que ya existen grupos de respuestas tácticas de la Guardia Republicana que están capacitados para intervenciones que implican allanamientos, por lo que consideró que lo ideal sería contar con un grupo especializado para realizar este tipo de operativos, si se aprueban.

Asimismo, consultado sobre qué tipo de implementos materiales serían necesarios, al entender del sindicato, para llevar adelante los allanamientos nocturnos con mayor precisión, ejemplificó con visores nocturnos y cámaras GoPro.

En el pasado otros ministros “estaban más en territorio”

Sobre el vínculo de la fuerza policial con el ministro del Interior, Carlos Negro, Mederos señaló que “quizás hay ministros [del pasado] que estaban más en territorio y eso daba una mayor idea de respaldo”, con lo cual “no sería visto con malos ojos si el ministro estuviera más en territorio”. No obstante, aclaró que sienten un apoyo integral del ministerio en cuanto al accionar policial.