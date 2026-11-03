El Ministerio del Interior presentó el operativo de seguridad para la visita del papa

Carlos Negro durante una conferencia de prensa en el Ministerio del Interior (archivo, junio de 2025).

Ante la llegada del papa León XIV el próximo viernes 6 de noviembre, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional presentaron el operativo de seguridad para la visita del pontífice, que se extenderá hasta el domingo 8.

El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo en una conferencia de prensa este martes que no se trata solo de “la bienvenida de una figura de relevancia internacional”, sino de “la bienvenida de un líder religioso-político que concita la atención del mundo entero”.

A su vez, el ministro adelantó que será “un despliegue histórico en todos los rincones del país” y apuntó que se trabajará en la “seguridad” por el despliegue de personas a lo largo de todo el territorio.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, José Azambuya, aseguró que los efectivos policiales ya están en fase “de alerta” y “desplegados” y que habrá un control por aire, tierra y mar junto con un operativo sanitario y de ciberdefensa nacional. Según se informó, el operativo será en conjunto entre la Policía y las Fuerzas Armadas y, en caso de ser necesario, se atenderán situaciones de emergencia durante los eventos o, en particular, algún posible problema de salud del papa.

Azambuya agregó, además, que estarán trabajando en la coordinación 5.000 efectivos policiales, pero que “todas las unidades de la Policía Nacional y todas las direcciones y dependencias están indirectamente relacionadas y a disposición”.

La cobertura policial abarcará los tres departamentos que visitará el papa durante el fin de semana –Montevideo, Paysandú y Florida–, pero también se verán “reforzados” los controles de frontera por mar, tierra y aire.

En esa línea, Azambuya destacó que “todos los recursos humanos, tecnológicos y logísticos estarán al servicio de la visita del papa” y apuntó que se hará uso de “cámaras de videovigilancia, drones y aviación policial”, y lo que denominó “escudos digitales” en la frontera.