Por tercera vez, sobre las 23.30 del lunes, la Cámara de Diputados postergó la creación de una comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. En esta oportunidad, el aplazamiento de la iniciativa promovida por el diputado del Partido Colorado (PC) Juan Martín Jorge tras la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, fue solicitado por el Partido Nacional (PN).

La moción para prorrogar nuevamente la instalación de la comisión investigadora fue presentada en el plenario de la cámara baja por el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, quien propuso que el asunto “se trate en una sesión ordinaria del mes de marzo según se resuelva en la coordinación interpartidaria”.

El texto fue aprobado por 76 diputados del Frente Amplio (FA) y el PN y rechazado por siete diputados del PC, el Partido Independiente, Cabildo Abierto (CA) e Identidad Soberana. A excepción de Jorge y Gabriel Gurméndez, el resto de los legisladores del PC se retiraron de sala al momento de la votación.

El diputado de CA, Álvaro Perrone, quien había solicitado la postergación anteriormente, afirmó el lunes en el plenario de la cámara baja que “la palabra está intacta”. “Acá está Cabildo Abierto para votar la investigadora”, manifestó, a pesar de que, como había pedido, no logró que el PC “se comprometa públicamente a que el señor Nicolás Chiesa, vendedor de la estancia María Dolores, va a asistir a la investigadora en caso de votarse”.

Chiesa forma parte del PC, fue director de la Granja en el período pasado y actualmente es director de Descentralización de la Intendencia de Canelones, uno de los cargos que la actual gestión del frenteamplista Francisco Legnani otorgó a la oposición.

Según Perrone, que asistió al campo de 4.400 hectáreas adquirido por el Instituto Nacional de Colonización por un total de 32,5 millones de dólares, “María Dolores está vacía”. “En el casco ni los picos de luz están, no hay muebles, no hay aire acondicionado, no hay herramientas. Una de las cosas que me interesa saber en la investigadora es cómo se entregó la estancia, ¿ese casco estaba completamente vacío?”, expresó.

Las intervenciones de los diputados colorados apuntaron contra Rodríguez, a quien le atribuyeron el planteo de postergar la creación de la comisión investigadora como una respuesta al “resultado de una votación” en el tratamiento del proyecto de ley de lavado de activos, que fue aprobado este lunes en la Cámara de Diputados.

Rodríguez no respondió en sala a estas acusaciones. Únicamente expresó que la bancada del PN “entiende que necesita, en función de algunos datos que hemos obtenido en estas últimas horas, un mayor tiempo para analizar esta situación”.

“Nosotros nos presentamos a esta sesión con la convicción y el compromiso de votar una investigadora para estudiar todo lo sucedido con respecto a María Dolores”, afirmó el diputado del PC Walter Cervini.

Según Cervini, la compra de la estancia María Dolores -por la que ya hay una denuncia penal en la Fiscalía- “es un tema que merece concentrar los esfuerzos del Parlamento para estudiar, investigar, analizar e intercambiar con respecto al accionar que ha tenido el gobierno en esta adquisición, porque entendemos que se trata de un tema muy importante para la población en cuanto al cuidado de los recursos que tenemos todos los uruguayos”, expresó.

Por su parte, el diputado del PC Conrado Rodríguez dijo que la moción presentada por el PN no fue informada previamente en la coordinación interpartidaria y manifestó: “Nuestro partido político está en contra de llevar adelante este tipo de pedidos intempestivos”.

Desde el oficialismo, la diputada Ana Olivera sostuvo que los legisladores frenteamplistas daban “por sentado que hoy se iba a votar”. “Todo el mundo sabe que nosotros no vamos a votar la investigadora”, resaltó.