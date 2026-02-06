El miércoles por la tarde, el exsenador blanco y exministro de Transporte y Obras Públicas Luis Alberto Heber brindó una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo sobre el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con relación a la solicitud de la empresa Montecon de anular dos decretos emitidos por el gobierno de Luis Lacalle Pou sobre la gestión de la empresa belga Katoen Natie en el puerto de Montevideo. El exministro estuvo acompañado por legisladores del Partido Nacional (PN), del Partido Colorado, el Partido Independiente y exjerarcas del gobierno anterior, entre ellos el exprosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés.

Sin embargo, la conferencia terminó de forma abrupta cuando el periodista de Canal 5 Gustavo Guisulfo consultó qué consecuencias puede tener el fallo en cuanto a la gestión del puerto, y a partir de ahí se generó un intercambio entre el trabajador de los medios y la senadora del PN Graciela Bianchi.

“Estamos haciendo la conferencia, después se pelean”, dijo Heber entre risas. La senadora respondió: “Yo no peleo, yo defiendo la legalidad, sobre todo limito la estupidez”. Por esto último, Guisulfo le pidió respeto a la senadora, y casi todos los periodistas presentes no hicieron más preguntas, en manifestación de apoyo a su colega.

En ese marco, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) emitió un comunicado este jueves en el que manifiesta su total rechazo a la “actitud reiterada” de Bianchi “denostando la labor de la tarea periodística, y en este caso agrediendo al colega Gustavo Guisulfo”, quien “formuló consultas pertinentes sobre el tema que exponían los integrantes de las bancadas de los partidos Nacional, Colorado e Independiente”.

APU señala que si bien algunos integrantes de las bancadas mencionadas “expresaron luego su solidaridad y respeto con el periodista agredido verbalmente”, esto “no es óbice para condenar, una vez más, el accionar de la mencionada senadora”. “La actitud de la senadora Bianchi no sorprende porque ha sido una constante a lo largo de los años”, apuntaron.

“En otras oportunidades, el CDC [Consejo Directivo Central] de la APU ha tomado contacto con las autoridades del Partido Nacional para recordar compromisos asumidos con anterioridad”, señalaron, y subrayaron que los partidos políticos son responsables “de condenar expresamente este tipo de acciones para, entre todos, procurar el mantenimiento de los valores democráticos que todos decimos reconocer y defender”.