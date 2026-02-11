La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y el Banco de Previsión Social (BPS) firmaron un acuerdo este miércoles para que hijos e hijas y menores a cargo de funcionarios públicos civiles de organismos adheridos a COFE que tengan problemas congénitos de visión y necesiten lentes accedan al beneficio económico otorgado por el ente estatal.

El acuerdo tiene raíz en el convenio colectivo firmado en agosto del año pasado entre el Ministerio de Trabajo de Seguridad y Social y la confederación, que entre sus cláusulas solicita que se disponga una partida económica para adquirir lentes de receta para menores de 14 años con problemas de visión, “en un monto y con criterio similar al que se sirve por BPS para el sector privado”.

En una conferencia conjunta entre la confederación y el BPS, el secretario general de COFE, José Lorenzo López, resaltó la importancia de concretar el acuerdo, que se trata de la “continuidad” del convenio colectivo firmado, que contenía varias cláusulas. Una de ellas ya fue implementada, que es el acuerdo para “limpiar sueldos” de los trabajadores públicos que tengan deudas financieras; la otra, que aún no se ha implementado, tiene que ver con el acceso a la vivienda, y se solicita un compromiso entre las partes a “explorar y promover mecanismos que faciliten la adquisición de vivienda para los trabajadores del sector público a través de los programas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial”, según indica el documento del convenio.

Sobre el acuerdo firmado este miércoles, López resaltó que el beneficio “determina, en definitiva, que los hijos y menores a cargo que tengan los trabajadores”, a los que representan en COFE, o sea “trabajadores de la administración central y servicios descentralizados”, puedan “tener el mismo beneficio que está aplicándose ya a la actividad privada, que es tener el acceso a los lentes de forma gratuita”.

El dirigente agradeció al directorio del BPS y a su presidenta, Jimena Pardo, con quienes mantuvo “muchas instancias de diálogo para poder llegar a firmar este convenio”, que ya a partir de febrero entró en vigencia para los trabajadores mencionados.

Por su parte, Pardo detalló que se trata de la “misma partida que reciben los empleados privados al día de hoy”, aunque “es variable” según la patología o tipo de lente de cada menor de edad. “Lo que sí podemos dar como dato es que el año pasado la partida que se pagó a los empleados privados es del entorno de 5.960 pesos”, precisó, y aclaró que este monto “cubre tanto armazón como el cristal de los lentes”, y que puede haber diferencias “en función de las características”.

La jerarca indicó que se puede solicitar el beneficio en cualquier agencia o sucursal del BPS en el interior del país, en el Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras en la oficina dedicada a los lentes, o a través del correo electrónico [email protected].

“Para nosotros es un gusto, en este rol que tiene el BPS, implementar muchas de las políticas públicas de protección social, y en este caso para un público que no estaba cubierto, y es importante que llegue este beneficio”, valoró.

Consultado en rueda de prensa sobre a cuántos afiliados va a alcanzar, el presidente de COFE, Martín Pereira, apuntó que están haciendo un relevamiento de cuántos podrían ser. En ese sentido, dijo que algunos menores ya están cubiertos porque uno de los mayores a cargo trabaja en el sector privado.

“Todavía no tenemos un número exacto, pero estamos trabajando el área social de COFE para saber qué público alcanzaríamos”, dijo, y resaltó que “ya hay varias consultas de varios padres preguntando a partir de cuándo podría ser efectivo el uso de este convenio”.