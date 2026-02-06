El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, comparecerá el 18 de febrero a las 12.00 ante la Comisión Permanente, a pedido del senador colorado Robert Silva, para explicar cuatro ejes: la gestión de los centros María Espínola, cambios curriculares en la Transformación Educativa Integral implementada por el gobierno anterior, la formación universitaria de los profesores y maestras, y por “cambios”en las inspecciones de primaria.

La convocatoria se anunció en diciembre del año pasado, se aprobó por unanimidad, y finalmente se confirmó para el día siguiente al feriado de Carnaval, y contará con la presencia, además, del presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, según dijo a la diaria el senador colorado.

Silva explicó a este medio que el primero punto está vinculado a la extensión del tiempo pedagógico en los centros Espínola en cuanto a “los cambios que se están proyectando”. “¿Por dónde va a avanzar el gobierno? Porque anunció duplicación del tiempo pedagógico extendido en educación media y en primaria, y lo único que yo estoy viendo que se anuncia es comedores escolares y comedores en liceo y UTU”, apuntó. El senador consideró que esta medida “no es ampliar el tiempo educativo”, sino que “es parte de lo que debe ser” esa ampliación; señaló, además, que la propuesta “no es para todos”, sino que “es optativo”.

El segundo tema por el que el senador pedirá explicaciones a las autoridades de la educación está vinculado a “los cambios que se han implementado” en lo curricular “más allá de la disminución de las horas de alfabetización -contrariamente a lo que está pasando en el mundo-, más allá de haber sacado los talleres optativos”. Silva consideró que hay “un grave retroceso” para los grados séptimo, octavo y noveno, por lo que quiere conocer “por dónde va el cambio curricular”.

Señaló que con base en lo que ha hablado con directores e inspectores de centros educativos “hay un gravísimo retroceso” en cuanto a la metodología de enseñanza, en el sentido de que “se cambian las prácticas de enseñanza de un currículum orientado a las competencias desde los contenidos”, lo cual “está dando lugar a volver a las prácticas anteriores de aquello del listado de contenido que yo me encargo de desarrollar como docente y nada más”. “Quiero saber por dónde van, [si] hay planes nuevos”, agregó.

En octubre del año pasado, la ANEP aprobó cambios a la Transformación Curricular Integral, -implementada en el periodo anterior cuando Silva era presidente de la ANEP-, que enfatizan la necesidad de generar una malla curricular con programas “basados en contenidos”, y no en competencias. A su vez, se marcó la necesidad de “afirmar el respeto a la libertad de cátedra” y, por tanto, no imponer una única metodología de trabajo a los docentes.

En ese marco, el senador colorado resaltó que las autoridades de la educación actuales “están desmantelando la transformación curricular” y que “lo están haciendo sin evaluación o con evaluación positiva”. “La encuesta nacional de procesos educativos de 2024 [muestra] que hay una evaluación sumamente positiva de los cambios curriculares que se llevaron adelante; en primer lugar por los directores de los centros educativos que son los líderes pedagógicos”, planteó.

“El Frente Amplio comete el mismo error que cometió en el 2005, 2006 cuando decapitó la reforma liderada por [el expresidente de la ANEP Germán] Rama, y con el tiempo el expresidente [José] Mujica, entre otros, reconoció que Rama tenía razón y que se había equivocado”, subrayó. “Lo que el gobierno está haciendo es dejando una educación pública de baja calidad a partir de generar acuerdos con sectores ortodoxos, que reclamaban determinadas cosas para volver a prácticas anteriores”, criticó Silva, en referencia, particularmente, a los sindicatos de docentes de educación secundaria.

Además, Silva usará la comparecencia para abordar la formación universitaria de los docentes, que según dijo, las autoridades actuales “lo terminaron”, ya que “cambiaron los planes y los programas que están habilitados por el Ministerio de Educación y que se les reconoció el título universitario”; “o sea, dejaron de ser universitarios, en los hechos”. “Quiero saber cómo van a instrumentar eso, si están cambiando algo que legal y reglamentariamente estaba reconocido”, destacó.

“Yo creo que es muy grave lo que está pasando, y estoy convencido que es importante poner el tema educativo en el debate público, que la gente sepa y que después cada uno resuelva”, concluyó.