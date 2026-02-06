Este viernes, el directorio del Partido Nacional (PN) emitió un comunicado en el que anunció la desvinculación partidaria del exlegislador blanco Javier Radiccioni, a quien la Justicia imputó con prisión preventiva por 120 días por “reiterados delitos de violencia doméstica agravada y lesiones personales”. Radiccioni fue detenido por una denuncia de violencia doméstica contra su expareja.

“En atención a nuestro compromiso con la independencia de poderes y en resguardo a la institucionalidad de nuestro Partido, se dispone la suspensión inmediata de los derechos partidarios del Sr. Javier Radiccioni, quedando inhabilitado para ejercer toda forma de representación política o institucional en nombre del Partido Nacional”, plantea el comunicado.

El directorio dispuso que el tema pase a la Comisión de Ética. El texto, que lleva la firma del presidente del directorio, Álvaro Delgado, y de los secretarios Gloria Rodríguez, Armando Castaingdebat y María de Lima, indicó que el PN asume la situación “con la seriedad que corresponde”, al tiempo que reafirmó que la conducta institucional del partido “se regirá siempre por el respeto al derecho, la defensa de la legalidad y la preservación de los valores éticos”.

Una publicación del periodista Eduardo Preve informó que Radiccioni golpeó a su expareja “con un objeto en la cabeza” y le ocasionó “una lesión con sangrado” el martes a las 20.30.

Un día después, la diaria confirmó que Radiccioni estaba detenido y, con acceso a la información policial, supo que las autoridades fueron notificadas por una familiar de la víctima. La agredida narró que Radiccioni le lanzó un vaso en el rostro y el impacto le ocasionó un corte en el labio, un hecho que estuvo enmarcado en una discusión por asuntos vinculados a su hijo de 9 meses.