El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) comunicó este viernes el fallecimiento de un adolescente de 15 años al amparo de la institución, que se encontraba “institucionalizado en un Centro Especializado”, según informaron desde el organismo.

El INAU indicó que el adolescente tenía gastroenterocolitis, además de patologías previas. “Se había llamado a la emergencia médica en dos ocasiones durante el día de ayer”, detalló la institución, y agregó que “durante la noche se monitoreó de forma constante la situación identificando, sobre las 5.20 horas, un agravamiento del cuadro clínico, por lo que se llamó inmediatamente a la emergencia médica. A pesar de las maniobras de reanimación realizadas, su fallecimiento fue constatado a las 6.17 horas de la mañana”.

Actualmente, hay un adolescente y otros dos niños con gastroenterocolitis, de los cuales uno “requirió de hospitalización”. No obstante, el INAU informó que “evolucionan favorablemente”.

Tras la muerte del adolescente, el INAU dispuso una investigación “de emergencia” y reportó la situación a la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud Pública para que la División de Epidemiología lleve adelante los procedimientos correspondientes.

La institución se comunicó con la familia del menor y “realiza una intervención psicosocial con las niñas, niños y adolescentes que convivían con él en el centro”.

Es el tercer fallecimiento de un menor bajo la tutela del Estado en lo que va de 2026 y el cuarto en las últimas cinco semanas.

El martes 27 de enero, murió una adolescente de 15 años que estaba internada en CTI por intoxicación, luego de que se desatara un incendio en el Centro de Acogimiento Familiar Idea Vilariño de Tacuarembó, donde residía. El domingo 11 de enero, un niño de 10 años falleció mientras dormía en la clínica de salud mental Boulevard, en Montevideo. La autopsia constató que falleció por muerte súbita. Previamente, el 31 de diciembre de 2025, había fallecido un adolescente de 15 años, que fue encontrado muerto en la bahía de Capurro tras una salida no acordada.