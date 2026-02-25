Los datos que maneja el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), según un informe al que accedió la diaria, señalan que durante 2025 el total de compradores de cannabis en farmacias ascendió a 83.567 personas, lo que reafirma la continuidad de una tendencia creciente desde el inicio del sistema. Esta población está compuesta mayoritariamente por el sexo masculino (63,2%) y personas de 26 a 40 años (53,3%).

Sobre el aumento de los registros, el director ejecutivo del IRCCA, Martín Rodríguez, dijo a este medio que, en función de que se trata de “personas que son usuarias de cannabis y que eligen la vía regulada legal para acceder”, la cifra representa “una buena noticia porque quiere decir que uno de los objetivos de esta política pública se va cumpliendo gradualmente”. “En un universo de usuarios que se mantiene estable, podemos decir que el crecimiento de las personas que eligen acceder al cannabis por la vía regulada es positivo”, acotó. Sin embargo, agregó que también “tensiona” la relación entre oferta y demanda a la interna de los tres canales que prevé el sistema: farmacias, clubes o autocultivo.

La red de farmacias donde se dispensa el cannabis llega a 13 de los 19 departamentos, y son actualmente 55 en todo el país: 21 en Montevideo, nueve en Canelones, siete en Maldonado, cuatro en Rocha, tres en Salto, dos en Paysandú, Artigas y San José, mientras que Cerro Largo, Lavalleja, Río Negro, Tacuarembó y Flores registran solamente una en cada caso.

El cultivador y activista referente de la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay (ACCA) Julio Rey, apuntó que las farmacias “no están presentes en todo el territorio” y su “mala distribución” es uno de los motivos por los que la gente recurre al mercado “gris”, elemento agravado porque “el suministro entre pares no está permitido” más allá del hogar. Esto último es en relación a que la ley permite que los cultivadores destinen su producción al uso compartido a nivel doméstico y, en ese sentido, desde ACCA plantean que se modifique el literal E del artículo 5 de la ley 19.172, para que “se elimine del destino lícito el término ‘hogar’ y que sea simplemente el uso compartido a secas”, además de que “tenga una redacción clara que no quede a la libre interpretación de fiscales ni jueces”.

En diciembre de 2025, el sistema comercializó 12 kilogramos de la variante Alfa, 19 de la Beta, 94 de la Gamma y 369 de la Épsilon —la de mayor concentración de THC, con un porcentaje menor o igual al 20%—, una dominancia que se mantuvo prácticamente durante todo el año. 2025 cerró con 4.289 kilogramos vendidos en total, es decir, 34% más de los 3.207 kilos de 2024 y 32% más que los 3.254 que se vendieron en 2023. “El crecimiento en términos relativos es muy importante y eso sin duda es parte de la tónica con la que queremos seguir trabajando; que aumente sistemáticamente la cobertura del mercado regular”, señaló el jerarca.

Por su parte, Rey dijo que el hito “no deja de ser positivo” pero “se estima que la necesidad de cannabis para cubrir la demanda anual es de unas 40 toneladas” y, con cuatro, las cantidades están “realmente lejos”.

“La suba se produce, y lo dicen claramente los datos, a partir de la presencia de la variante Épsilon. Ahí queda claro que, si no se restringe tanto el accionar de los clubes, ni el compartir entre pares como puede ser el caso del autocultivo, el acceso a la marihuana, evidentemente, se concentraría por esas dos vías”, sostuvo el activista. En su visión, las farmacias no representan “el ámbito natural de acceso a la marihuana” y sostuvo que los clubes tienen “condiciones para suministrar muchísima más”.

Por otro lado, en lo que respecta a la producción, todas las empresas licenciatarias están instaladas en terrenos de San José. En enero de 2025 “se resolvió adjudicar cuatro nuevas licencias para la producción de cannabis en el predio de Libertad” y a Faises SA; Jabelor SA y Legiral SA se sumaron a Flores del Plata SAS, Calgrey SA, Tested SAS y Turigrow SAS. El año pasado cerró con una producción total de 4.658 kilos y dominó la misma variante: el 75,7% de las ventas fueron de Épsilon. Rodríguez aclaró que la producción de las nuevas unidades productivas tendrá “destino exclusivo a la venta en farmacias” y actualmente las compañías avanzan en el proceso de “construcción de sus instalaciones”.

Finalmente, en lo que respecta a los autocultivadores, el informe consignó que con 10.392 personas registradas, “desde hace varios meses se constata una baja sostenida en la vía de cultivo doméstico” aunque se asume que “del total de registros expirados no necesariamente todos hayan dejado de cultivar”. Por otro lado, con 19.589 miembros al último día de 2025 en un total de 557 clubes habilitados, su evolución viene en franco aumento y el año pasado cosecharon 5.800 kilos frente a los 4.143 de 2024.

El IRCCA está inmerso en un proceso de revisión normativa en distintos ejes

Más allá de las cifras, Rodríguez dijo a la diaria que la institución está avanzando en una “revisión” de la normativa para mejorar elementos vinculados al “acceso, registros, procedimientos administrativos, trámites y vías para esos trámites” que actualmente complejizan “el vínculo del usuario con el sistema legal” y pueden “limitar la posibilidad” de que se expanda. Con el objetivo de “eliminar duplicaciones y redundancia”, la lógica revisionista trasciende a los usuarios y también impactaría a los clubes cannábicos y las empresas licitantes.

Rodríguez dijo que, a nivel de registros, el organismo prevé iniciativas para simplificar procesos “una vez que el usuario toma la decisión de acceder a cannabis por la vía regulada”. Como ejemplos concretos, mencionó que hoy en día el usuario “sí o sí tiene que presentar una constancia de domicilio y eso para algunas personas puede ser un obstáculo” además de que “burocratiza la parte documental”, o que también debe “elegir una de las tres vías que la regulación prevé para acceder a cannabis” para registrarse y acceder a la marihuana solamente a través de la misma.

“Una de las alternativas que estamos evaluando tiene que ver con permitirle a las personas que puedan formar parte de más de un registro a la vez y que si quiere, por ejemplo, desarrollar un cultivo doméstico en su casa pero a la vez comprar cannabis en la farmacia, también lo pueda hacer”, ejemplificó.

Otro eje es el turismo. Desde la institución no trabajan “con la lógica de permitir el desarrollo de la actividad turística asociada al consumo de cannabis” pero se encuentran en la “evaluación de las mejores herramientas” para permitir que los extranjeros y no residentes en el país “puedan acceder al cannabis para uso adulto en condiciones de control y de calidad similar a la que ya disponen los extranjeros residentes y los uruguayos que están registrados”. Lo anterior se sostiene en la necesidad de darle “seguridad y protección” a los extranjeros que deciden usar cannabis. “Hoy, cuando un usuario de cannabis está en el país, no es un residente permanente y busca consumir, muy probablemente lo consiga y eso inevitablemente, con el marco legal actual, sea de manera irregular”, dijo.

En relación a quienes dejaron de usar el sistema, el desafío radica en generar condiciones para que “la necesidad de vincularse con redes irregulares de comercio de cannabis disminuya”. Mientras el número de puntos de venta se incrementó “casi que un 40% interanual” y se “fortalece la distribución territorial”, la evidencia en torno a la diversificación de las variedades a la venta “muestra que cada vez que se pone una nueva variedad disponible para los usuarios de farmacias, hay un número importante de personas que elige registrarse en esa vía para acceder” o, aquellos que estaban registrados “vuelven a vincularse”.

“Son todas iniciativas que van de la mano: la diversificación de variedades, el aumento de los puntos de venta, la simplificación de los procesos administrativos asociados al registro, también la mayor oferta, mayor volumen y de manera sostenida para que los usuarios cada vez que van a la farmacia puedan acceder al producto que están buscando, son elementos clave para hacer que ese vínculo sea cada vez más fluido”, acotó.

El Consejo Nacional Honorario

El artículo 20 de la ley que regula el consumo prevé la creación del Consejo Nacional Honorario en el ámbito del IRCCA, que lo citó por primera vez en mayo de 2025 y en ese momento se abrió “un período para que los integrantes de los distintos órdenes sociales presentaran sus candidaturas” que fue extendido, explicó Rodríguez. Funcionará como “un ámbito de intercambio y de diálogo que va a contribuir a que las decisiones que se tomen en los distintos espacios institucionales sean más informadas” e incluye cultivadores domésticos, delegados de clubes, representantes de las empresas y jerarcas públicos pertenecientes a distintos organismos del Estado.

“Afortunadamente se presentaron candidaturas en todos los órdenes que cumplen con las formalidades, se sistematizó toda esa información y fue elevada al Poder Ejecutivo, que calculamos que dentro de relativamente poco tiempo, ya va a estar cubriendo todas las formalidades y emitiendo las resoluciones para integrar el consejo consultivo. Una vez que eso esté, se va a convocar para instalarlo y definir la modalidad de trabajo y la periodicidad de reuniones”, dijo Rodríguez.

Rey, por intermedio de ACCA, se presentó a la convocatoria. “Sabemos que la intención es poner eso en la mesa en marzo como temprano”, apuntó. Reparó en que, al no ser vinculante, “todo se decide en el consejo directivo” y tienen expectativas por conocer “la efectividad de las propuestas y cómo serán recibidas”, puesto que “lo que se ha tendido a hacer hasta el día de hoy es tratar de desarrollar a las empresas en un mercado cautivo”.