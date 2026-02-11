Tal como estaba previsto, autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM) y dirigentes de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) mantuvieron el miércoles en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social una primera reunión para destrabar la situación en torno al convenio colectivo de los funcionarios municipales, luego de que el gremio, en una asamblea general, rechazara el preacuerdo que había sido firmado entre la directiva del sindicato y la comuna capitalina antes de fin de año.

En la misma línea que había adelantado el intendente de Montevideo, Mario Bergara, días atrás en entrevista con la diaria Radio, la comuna capitalina le transmitió a Adeom en la reunión del miércoles que no hay mayor margen para una nueva negociación, sobre todo, en vista de los términos incluidos en la contrapropuesta del sindicato, según señalaron a la diaria desde la IM.

El pasado 24 de diciembre, después de varios meses de idas y vueltas, la directiva de Adeom alcanzó un preacuerdo con las autoridades de la IM en el que, como punto principal, se preveían ajustes salariales modificando el salario base, una reivindicación histórica del gremio.

Esto último fue destacado por la propia secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, en una rueda de prensa tras la firma del preacuerdo. “Después de 30 años estamos firmando un preacuerdo que tiene un aumento real de salario para las y los trabajadores municipales”, resaltó en aquella oportunidad, y mencionó que en el preacuerdo se establecía que los “salarios más bajos van a estar teniendo un 3,5% de aumento salarial a lo largo del quinquenio”.

Sin embargo, prácticamente un mes después, el 28 de enero, en una asamblea general en la que asistieron solo unos 450 afiliados, Adeom rechazó el preacuerdo y resolvió “comenzar nuevamente la negociación”. El sindicato, además, se declaró en preconflicto y mandató a sus dirigentes a “recorrer todos los sectores en el mes de febrero, propagandeando una gran movilización en marzo frente a la explanada”.

En la contrapropuesta de Adeom, a la que tuvo acceso la diaria, se plantea, entre otras cosas, que la primera etapa de presupuestación de la actual administración se lleve a cabo en junio de este año “para todos los funcionarios ingresados hasta diciembre del 2024 que cumplan con las condiciones, para que también puedan participar de las promociones previstas para el 2027”.

También se plantea “establecer un compromiso expreso de reducción de los interinatos y asignaciones directas, priorizando la regularización de dichos cargos mediante concursos”, e “incorporar flexibilidad en el requisito de antigüedad mínima en el nivel de carrera para la participación en promociones y concursos de ascenso”.

Asimismo, en la contrapropuesta, que fue elaborada en la misma asamblea general en la que se rechazó el preacuerdo, se propone “adelantar a octubre de 2026 el primer incremento salarial” y “establecer como base para la negociación un salario que en aumento salarial neto alcance los 40.000 pesos”. En este punto, en el preacuerdo se establecía que el salario mínimo de los funcionarios municipales alcanzaría los 40.000 pesos, pero en el transcurso del quinquenio.

Consultado al respecto, Bergara afirmó en entrevista con la diaria Radio que la contrapropuesta de Adeom supone “volver al punto cero” de la negociación. Apuntó, además, que el gremio plantea un aumento del salario base que “es casi el triple de lo que se había acordado”.

El intendente de Montevideo aseguró que el preacuerdo firmado en diciembre era “un buen preacuerdo para la administración y para los trabajadores”, y sostuvo que la comuna capitalina aspira a tener un convenio colectivo, si bien puntualizó que “tiene que ser un convenio cumplible”. La IM ha argumentado, además, que en el presupuesto quinquenal, que ingresó a la Junta Departamental el pasado 8 de enero, se incluyeron las proyecciones previstas en el preacuerdo, por lo que, en ese sentido, tampoco existe margen de maniobra.

Según supo la diaria, la postura que transmitió el miércoles la IM será analizada por Adeom en un plenario de delegados; posteriormente se reunirá la directiva del gremio. Por el momento, las autoridades del sindicato no harán declaraciones a la prensa.

En caso de que ambas partes no logren un acuerdo, la IM tiene la potestad de fijar los ajustes salariales. Adeom, en tanto, perdería los beneficios negociados en el preacuerdo. Una de las posibles alternativas es que Adeom convoque a una nueva asamblea general en los próximos días para revertir la decisión del 28 de enero, pero hasta ahora no hay ninguna fecha prevista para esto.