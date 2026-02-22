Para la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados de este lunes está previsto tratar varios temas, entre ellos, el proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley Integral contra el Lavado de Activos (19.574). La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo en junio, fue votada por el Senado en octubre y, en la última sesión de la cámara baja de 2025, en diciembre, fue aprobada en general, por lo tanto, quedaban tratar los artículos en particular.

El diputado blanco Pablo Abdala señaló en rueda de prensa que, si bien “no hay nada cerrado”, llegaron a un acuerdo en la oposición sobre las modificaciones que presentarán, con relación a aspectos que nunca les “gustaron mucho” de la iniciativa original. Puso como ejemplo de esto último las facultades que se le otorgan a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), “que pueda ingresar a las empresas, a los estudios jurídicos, y retirar documentación, sin autorización judicial”.

Abdala subrayó que tienen muy avanzado un acuerdo con el Partido Colorado y con el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone para presentar un sustitutivo, “a los efectos de establecer la obligación de la autorización judicial previa, para que la Senaclaft pueda ejercer esas facultades, pero siempre con la autorización del juez”. “Para dar las garantías de que no se habrán de cometer excesos ni abusos a la hora de realizar ese tipo de fiscalizaciones”, subrayó.

Abdala dijo que mejoraron el proyecto en algunos aspectos, como incluir la compraventa “con activos digitales”, algo que recomiendan los organismos internacionales, “y, sin embargo, el gobierno no lo introdujo”. “Este es un aspecto que la oposición quiere promover como una mejora, para combatir mejor el lavado de activos”, destacó.

El diputado dijo que lo “más difícil” son las modificaciones al límite del monto para transacciones en efectivo, que estableció la Ley de Urgente Consideración en el período pasado (hoy es de aproximadamente 150.000 dólares) “y que el gobierno quiere bajar” (a aproximadamente 40.000 dólares). “Ahí no hay un alineamiento total entre los partidos de la oposición. Pero solo en ese punto; en todo lo demás hay un nivel de consenso muy amplio, que nos tiene muy entusiasmados, porque podríamos modificar la ley que el gobierno pretende aprobar”, sostuvo.

Por último, Abdala dijo que “lamentablemente, en este tema, como en tantos otros”, la oposición se enfrenta “a una especie de muralla, en función de la cual, los legisladores del oficialismo no avanzan ni un solo paso más allá de lo que el gobierno autoriza”. Agregó que saben que, en este caso, “la opinión determinante es la del prosecretario de Presidencia”, Jorge Díaz, “que en estos temas es quien fija las pautas, más allá de que hay una secretaría especializada, que es la Senaclaft, pero así son las cosas”. “Nos hemos encontrado con esa barrera a la hora de impulsar estos cambios que para nosotros son necesarios. Entonces, si el gobierno no tiene mayorías, tiene que entender que hay que negociar”, finalizó.

Por su parte, el diputado colorado Conrado Rodríguez destacó a la diaria la modificación que proponen relativa a “la incautación de documentación y/o respaldos informáticos”, para la que “se requerirá previa autorización judicial”, y subrayó que debe ser siempre “de manera detallada”, en cuanto a la documentación que se puede retirar, porque puede haber “vulneración del secreto profesional”.

Además, Rodríguez dijo que él fue quien propuso incorporar a los sindicatos como “sujetos obligados no financieros”, es decir, que también tendrían la obligación que establece el artículo 12 de la norma vigente de “informar las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada”.

Por otro lado, consultado por la diaria, el diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo señaló que el oficialismo todavía no tomó postura sobre las propuestas de la oposición y las analizarán el lunes de mañana.