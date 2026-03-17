En la sesión de este lunes, el directorio del Partido Nacional (PN) recibió al director de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) por la oposición, el nacionalista Richard Charamelo, quien informó sobre la situación hídrica en el área metropolitana. Luego de la sesión, el presidente del directorio del PN, Álvaro Delgado, dijo en conferencia de prensa que les “preocupa mucho el tema de la calidad del agua y el manejo que se está haciendo al respecto”. “Nosotros lo queremos hacer con responsabilidad, sin generar alarma. Pero, ante esta situación, generamos un grupo de trabajo en el directorio para hablar de este tema, porque van a haber acciones parlamentarias del PN”, adelantó.

Delgado sostuvo que “la mezcla de aguas que hoy está haciendo OSE hace que algunos valores estén por encima de lo normal, aun siendo aptas para consumo humano”. Asimismo, afirmó que, ante situaciones que obviamente escapan a la responsabilidad del gobierno, como “si llueve o no llueve”, la actitud de la actual oposición “es diferente” a la de la oposición en el gobierno anterior.

“Nosotros buscamos las soluciones sabiendo que había la mayor sequía de la historia y se logró que no haya ni un día sin agua apta para consumo humano. ¿Que había valores alterados? Sí. ¿Que había un poco más de salinidad? En algunos casos, sí, por la mezcla, pero también es verdad que fue siempre auditada por la OPS [Organización Panamericana de la Salud] y la OMS [Organización Mundial de la Salud] para que fuera apta para consumo humano”, insistió.

Delgado subrayó que “jamás” generaron “algún tipo de alarma” sobre la salud de la población y recordó “algunos episodios que han sido lamentables”, como el de la actual vicepresidenta, Carolina Cosse, cuando era intendenta de Montevideo, que generó “pánico público, infundado e innecesario”. “En esto nosotros actuamos diferente. Obviamente, hay valores alterados, de trihalometanos, por la situación de sequía que hay. Pero nosotros, con responsabilidad, tratamos de buscar soluciones y no generar alarma pública”, finalizó.