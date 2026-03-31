En 2025 el ente de telecomunicaciones de propiedad estatal Antel obtuvo ganancias netas de 9.710.535 miles de pesos uruguayos, o 248.726 millones de dólares –según el tipo de cambio al momento de cierre de los resultados–, 0,57% más que en 2024. De igual forma, transfirió una cifra incluso mayor a Rentas Generales, a las que volcó 9.728.953 miles de pesos (249.198 millones de dólares). Así lo recogen sus estados financieros, auditados por la consultora KMPG y que el ente publicó en su sitio web.

En total, y en lo que respecta a los ingresos operativos netos de la empresa, el informe recoge que durante 2025 la empresa estatal recaudó, luego de descontar bonificaciones, 46.481 millones de pesos, cifra superior a los 45.864 millones obtenidos en 2024.

En esta línea, los productos que ofrece Antel y que representaron la mayor proporción de ingresos fueron los servicios de datos, con 22.752 millones de pesos, y móviles, con 22.211 millones. Ambas fuentes de ingresos vieron un crecimiento de los retornos de 10,5% y 62,85% sobre los resultados de 2024, respectivamente.

De acuerdo con el último Informe de mercado de telecomunicaciones de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), hacia el final del primer semestre de 2025 Antel acaparó el 98% del mercado de banda ancha fija y el 62% de los servicios móviles, así como la misma cifra para los servicios de banda ancha móvil en nuestro país.

Sin embargo, hubo una caída de 33,96% de los ingresos correspondientes a los servicios de telefonía fija que ofrece el ente, y que ocupan el tercer lugar en la lista de ingresos netos: de 5.658.160 miles de pesos en 2024 a 3.736 millones de pesos en 2025. Esto se condice con la tendencia observada en el informe de la Ursec, en el que se aprecia un descenso gradual en los ingresos para servicios fijos, si bien el número de líneas permanece relativamente incambiado. Completan la lista los enlaces internacionales –217,15 miles de pesos–, otros ingresos –608,04 millones– y servicios –591,27 millones–.

Por otra parte, el informe dispone información relacionada con el número de vínculos laborales a cargo de la empresa pública y sus subsidiarias en los últimos cinco años, y que en 2025 fueron 5.637 personas. Según el balance, la cifra nuevamente disminuyó, tras una sostenida disminución a lo largo del período: 10,82% con respecto a 2021, cuando era 6.321.