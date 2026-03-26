Hace una semana, dichos públicos del senador nacionalista Sergio Botana desataron una profunda molestia en filas del Frente Amplio (FA). El martes 17, en entrevista con el programa Cinco sentidos de Canal 5, el legislador enumeró una serie de hechos que desde su punto de vista daban cuenta de que las “decisiones” de la coalición de izquierda durante sus años de gobierno estuvieron influenciadas “por las posiciones que al narcotráfico le sirven”.

Al otro día de esas declaraciones, la bancada de senadores oficialistas aprobó tratar como “asunto político” los dichos de Botana. Desde el FA se pedía que “se retracte públicamente”, pero eso no sucedió. En lugar de matizar sus expresiones o suavizar sus dichos, el exintendente de Cerro Largo defendió su planteo. Aseguró en sala que no puede dar “ni medio ni cuarto paso atrás en afirmaciones que fueron respetuosas y que en realidad fueron simples relaciones de hechos que es difícil” que lleven “a una conclusión diferente”.

Luego de la sesión, en una conferencia de prensa en la que también participó la vicepresidenta Carolina Cosse, se anunció por parte de los senadores oficialistas que el caso no se daba por cerrado. Quedaron rondando, entre otras posibilidades, que los dichos del senador nacionalista se remitieran a Fiscalía, o incluso, que se iniciara el proceso para aplicarle el artículo 115 de la Constitución, que regula el “desorden de conducta” de los legisladores.

Según averiguó la diaria, esas posibilidades siguen en pie, y más aún ahora, cuando se entiende que el legislador blanco está “redoblando la apuesta” con sus dichos, según aseguró el senador frenteamplista Aníbal Pereyra. Este miércoles, Botana dijo en el programa Desayunos Informales de Canal 12 que el Frente Amplio “está en riesgo de convertirse en un narcopartido”. Otra fuente de la bancada oficialista coincidió en diálogo con este medio en que el senador opositor “va subiendo de tono” en sus salidas, por lo que lleva a pensar que luego de un análisis en bancada -aún pendiente- “alguna acción se hará”.

“Hoy fue tremendo”, comentó otro senador frenteamplista, en referencia a la entrevista en Canal 12. En ese sentido, detalló que más allá de enviar a la Fiscalía las manifestaciones realizadas en sala, también está la posibilidad de aportar lo manifestado en sus salidas en medios de comunicación.

Los planteos de la Vertiente Artiguista

Este miércoles también se hizo pública una declaración de la Mesa Ejecutiva de la Vertiente Artiguista (VA) donde si bien se puso foco en el “incremento de la violencia política” en general, se hizo referencia concreta a los planteos que viene sosteniendo Botana. El mensaje apuntó a la existencia de una “ruptura de los códigos tradicionales”. Se puntualiza que el caso del legislador blanco viene de la mano de “una lógica confrontativa” que sostienen algunos referentes de la oposición que, en este caso, fueron respaldados por el presidente del directorio del Partido Nacional (PN), Alvaro Delgado.

El respaldo del expresidenciable, según la visión de la VA, pone “en evidencia la decisión política adelantada por el expresidente Lacalle Pou, quien desde el inicio del gobierno del Frente Amplio planteó ante los dirigentes de su partido pensar en el 2029”. Más allá de esta “estrategia” blanca, el texto plantea que se “han plegado algunos legisladores del Partido Colorado” de la mano de una “inédita cantidad de llamados de autoridades al parlamento e interpelaciones en el primer año de gobierno”.

“Esto responde al objetivo de construir una agenda pública con fines electorales prematuros y sin sustento en datos”, agrega el mensaje. Asimismo se asegura que todo esto implica un “riesgo de profundizar este camino de confrontación agresiva, sin propuestas alternativas y orientado solamente a obstaculizar la acción de gobierno”. Como ejemplo de esto último, se pone sobre la mesa la postura de la oposición con relación a la “política de convivencia y seguridad”, donde se entiende que hay “cuestionamientos permanentes que desconocen decisiones basadas en evidencia”.

José Bayardi, dirigente de la VA, comentó a la diaria que las declaraciones que viene haciendo Botana implican “un nivel de atrevimiento que desconoce lo que ha sido la evolución del narcotráfico en el Uruguay”. “Vale recordar al senador Botana que los principales elementos del ingreso de droga al Uruguay se dieron durante el periodo del doctor [Luis Alberto] Lacalle Herrera”, puntualizó como ejemplo el exministro de Defensa.

“Llamamos a la reflexión porque se está afectando [el diálogo], cuando se debería pensar en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado”, comentó Bayardi. “Se equivocan y llevan a un nivel de polarización que en la política termina muy mal”, afirmó, y llamó a la oposición a tener “responsabilidad”.